Squalificati Serie B | le decisioni del giudice sportivo

calcioweb.eu

: Squalificati #SerieB, le decisioni del giudice sportivo - CalcioWeb : Squalificati #SerieB, le decisioni del giudice sportivo - GoalSicilia : #SerieD: le decisioni del #GiudiceSportivo-Due i 'siciliani' squalificati - StadioSport : Serie B, squalificati 6° giornata: un turno di stop a Golemic e 10000 euro di multa a Nesta -… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)B – Ilavv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2018, ha assunto lequi di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. c) ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 NESTA Alessandro (Perugia): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale e rivolto al Quarto Ufficiale ripetute espressioni insultanti, inoltre, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli anche frasi intimidatorie. d) DIRIGENTI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA ...