Spunti in acquisto sulle banche ma spread resta in tensione

Deboli i bancari - Spunti in acquisto solo su BPER : Si muovono con cautela i titoli bancari di Piazza Affari con lo spread di nuovo sopra 240 punti base in un mercato nervoso in attesa dell'approvazione della manovra. Tra i player del settore, spicca ...

Spunti in acquisto sulle banche. Banco BPM guida i rialzi : Teleborsa, - Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari che beneficiano dell'andamento dello spread, sotto 230 punti. Il comparto FTSE IT Banks guadagna l'1,5% facendo meglio degli altri ...

Spunti in acquisto su Azimut - in pole nel FTSE MIB : Teleborsa, - Grande giornata per Azimut, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,37% nonostante il sell-off che sta colpendo in queste ore il listino milanese per la crisi turca. Nei giorni scorsi, ...

Ancora Spunti in acquisto su Zucchi : Teleborsa, - Prepotente rialzo per Zucchi, che mostra una salita bruciante del 7,58% sui valori precedenti. Il titolo continua il rally della vigilia sostenuto dall'annuncio della modifica dell'...

Spunti in acquisto su CNH Industrial - sovraperforma il settore : Teleborsa, - Prepotente rialzo per CNH Industrial, che mostra una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti, facendo meglio dell'intero comparto automotive, FTSE IT Automobile +2,17%,. Il ...