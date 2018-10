Spring Attitude al via domani fino al 6 ottobre

romadailynews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)al via. Perchè se la primavera è un’attitudine, allora può essere primavera in qualsiasi momento dell’anno, anche in autunno. “Fall is the new” è infatti il claim della IX edizione del Festival che, per la prima volta nella sua storia, sposta il consueto appuntamento invitando a Roma dal 4 al 6la tribù dei clubbers e il pubblico più attento ai linguaggi del contemporaneo per contrastare la malinconia dell’autunno con una ritrovata euforia primaverile. Fra il Mattatoio di Testaccio e l’Ex-Dogana di San Lorenzo, il Festival Internazionale di Musica Elettronica e Cultura Contemporanea si prepara ad ospitare più di 40 artisti provenienti da tutto il mondo per tre giorni di suoni, visioni, performance multimediali e puro divertimento. L’opening del 4inaugura la collaborazione con una delle più importanti realtà culturali sul piano ...