Spread | la Lega accusa il M5s | ' Colpa del reddito di cittadinanza'

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo Spread non esiste. Uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Borghi - Lega - : «Segnale chiaro. Non siamo ostaggi dello Spread» : ... mentre tutti quelli che hanno adottato politiche espansive hanno ottenuto uno sviluppo dell'economia. L'obiettivo è presentare un Def rispettoso di ciò che abbiamo promesso di fare, aggiungerei che ...

Manovra - Lega : 'Se Tria non è d'accordo lo cambiamo'. E lo Spread vola : Parlando della Manovra ad Agorà, su Rai Tre, il deputato ha dichiarato: 'Se Tria non è più nel progetto, troveremo un altro Ministro dell'Economia'. Parole, queste, che alimentano le già elevate ...

Di Maio : 'Nessuno fermerà la manovra del popolo'. Lega pronta a scaricare Tria. Intanto risale la febbre dello Spread : ... arrivano stamattina velate minacce e 'avvisi' al ministro Tria che Intanto, fanno sapere fonti del ministero dell'Economia, è chiuso a studiare le carte ,'sono infondate le voci di sue dimissioni'. ...

Spread ai minimi dell'era M5S-Lega. BlackRock : ora Long sui BTP : A spingere all'ottimismo hanno contribuito le parole del ministro dell'economia Giobanni Tria, che parlando al Bloomberg European Capital Markets Forum di Milano ha ribadito che i provvedimenti ...

Cottarelli : Spread costa miliardi.Programma M5S-Lega irrealizzabile : Roma, 3 set., askanews, - 'Il modo migliore per proteggere gli italiani è evitare crisi tipo quella del 2011, che si ripercuotono sulle fasce sociali più deboli'. Carlo Cottarelli, già commissario ...

Lega-M5s - asse con Donald Trump. Finanza - il retroscena : la mossa contro la minaccia Spread : 'Già sappiamo che tra fine agosto e inizio settembre i mercati si metteranno a bombardare', ha detto un preoccupato Giancarlo Giorgetti . La paura del governo giallo-verde è infatti una crisi ...