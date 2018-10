Spread in calo verso i 290 punti Piazza Affari prova il rimbalzo

Spread Btp-Bund apre a 285 - in calo rispetto a ieri : 3 ottobre 2018 - L'annuncio arrivato ieri sera dopo il vertice a Palazzo Chigi sembra aver sortito l'effetto sperato, almeno in parte. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 3 ottobre 2018 in lieve ribasso, 285 punti base rispetto ai 302 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale è sceso così al 3,30% rispetto al 3,40% di ieri pomeriggio. Conte: "Debito/Pil giù in ...

Spread in calo verso i 290 punti. Piazza Affari nervosa su stime deficit : Giornata in verde per Milano, che oscilla però con le indiscrezioni e le dichiarazioni degli esponenti del Governo sulle previsioni contenute nel Def per i prossimi anni. Il differenziale BTp/Bund sale brevemente sopra i 300 punti poi ripiega. Euro in leggero recupero ...

Carburanti : in calo lo “Spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania : Cala al 16,8% lo “spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania con il differenziale alla pompa che si è ridotto di oltre 2 punti percentuali rispetto al 18,9% di agosto facendo scendere da 13 a 12 euro il maggior costo su un pieno medio che un automobilista Italiano ha nei confronti di un suo omologo tedesco. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui prezzi alla pompa in relazione ...

La Borsa rimbalza e Spread in calo su deficit 2 - 4% solo nel 2019 : Roma, 3 ott., askanews, - Dopo le forti tensioni degli ultimi giorni con le scintille tra Roma e Bruxelles sulla manovra, arrivano segnali di distensione dai mercati finanziari. Piazza Affari rimbalza ...

Borse - listini in forte rialzo Spread in netto calo a 284 punti : Borsa, apertura fortemente positiva: +1,4% Ftse Mib in avvio con banche in rialzo. Lo Spread è in netto calo ed è sceso a 284 punti. Rendimento decennale al 3,3% Segui su affaritaliani.it

Manovra economica 2019 - nuovo vertice. Spread in calo - Borsa in netto rialzo : Summit tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria e Moavero. Di Maio: non arretriamo dal 2,9%. Ma si fa avanti l'idea di una diminuzione del deficit dal 2020. Resta alta la tensione Italia-Ue

Piazza Affari rimbalza con le banche. Spread in calo sotto i 290 punti : Milano in recupero dopo il nervosismo della vigilia. Investitori rassicurati dalla ipotesi di riduzione del rapporto deficit/Pil dal 2,4% al 2,2% nel 2020 e al 2% per il 2021. Euro in recupero, acquisti sui bancari...

Spread Btp-Bund in netto calo a 284 - Piazza Affari apre in rialzo : All’indomani di una giornata difficile sui mercati finanziari dove lo Spread ha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 oggi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi apre in netto calo e, in base alla piattaforma Bloomberg, segna 284 punti. Il rendimento del titolo decennale scende al 3,30%. L'articolo Spread Btp-Bund in netto calo a 284, Piazza Affari apre in rialzo proviene da Il ...

Borse - Piazza Affari rimbalza con le banche. Spread in calo : Milano in recupero dopo il nervosismo della vigilia. Occhi sempre puntati sugli obiettivi dei conti pubblici italiani nel giorno della presentazione dell'aggiornamento al Def. Euro in rialzo, acquisti sui bancari...

Spread schizza a 295 punti - Piazza Affari apre in calo : Nel primo pomeriggio Piazza Affari ha cercato di recuperare le perdite della mattina con un rialzo dello 0,1%. Lo Spread, come ieri, dopo aver superato quota 300 in mattinata, ha poi ripiegato a 288. Quello sui titoli a due anni è prima salito fino a 211 punti, poi è tornato in area 205.Piazza Affari ha aperto in netto caloLo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della ...

Spread oggi a 300 - euro in calo. Costa sta succedendo e cosa rischiamo : La manovra fiscale del governo italiano è solo nella fase progettuale della Nota di aggiornamento – non si è ancora concretizzata – ma lo Spread sale e l’euro continua a indebolirsi. Per la quinta seduta consecutiva la moneta unica perde nei confronti del dollaro toccando quota 1,15 e limando i minimi di agosto mentre lo Spread, che ieri ha chiuso a 283, si muove in area 300. La fiammata dei rendimenti sui titoli di Stato ...