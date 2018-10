Spread | il suo rialzo è una spada di Damocle sull' economia

Blastingnews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Giovedì sera il governo ha varato la nota di aggiornamento al Def, stabilendo un rapporto deficit-pil al 2,4%. Da allora si è nuovamente discusso molto riguardo allo, che in to alla reazione deI mercati si è impennato fino a 280 punti VIDEObase. Ecco perché molti dicono che il suorappresenti un problema.: cos'è e a cosa serve Con il terminesi indica la differenza tra il tasso di rendimento dei titoli decennali dell'Italia i Btp, Buoni del Tesoro Poliennale e quelli della Germania i Bund. Si prendono come riferimento i Bund tedeschi perché la Germania è il più grande mercato della zona euro, ma soprattutto perché è considerata il Paese economicamente più sicuro. Lopermette di osservare e capire quanta fiducia gli operatori hanno nei confronti delle attivita' del nostro Paese e sale nel momento in cui le quotazioni dei titoli di Stato ...