SPREAD | EURO | DEFICIT La verità su quello che accade intorno all' Italia

SPREAD chiude a 301 punti - Conte “Euro irrinunciabile”/ Borghi “meglio moneta propria” : Piazza Affari in rosso : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:35:00 GMT)

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo SPREAD non esiste. Uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

SPREAD oggi a 300 - euro in calo. Costa sta succedendo e cosa rischiamo : La manovra fiscale del governo italiano è solo nella fase progettuale della Nota di aggiornamento – non si è ancora concretizzata – ma lo Spread sale e l’euro continua a indebolirsi. Per la quinta seduta consecutiva la moneta unica perde nei confronti del dollaro toccando quota 1,15 e limando i minimi di agosto mentre lo Spread, che ieri ha chiuso a 283, si muove in area 300. La fiammata dei rendimenti sui titoli di Stato ...

L’Austria : «L’Italia rispetti le regole» Fuori dall’euro? Conte smentisce Borghi Lo SPREAD supera quota 300 e poi cala : Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «L’euro è la nostra moneta». Di Maio: «Sulla manovra non arretriamo». Il Ft: «Tasso Btp ai massimi da marzo 2014»

Conte : 'L'euro è la nostra moneta'. Ma lo SPREAD ha superato quota 300 : Roma, 2 ott., askanews, - 'L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria e ci tengo a ribadirlo: l'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile. Qualsiasi altra ...

