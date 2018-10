Spread | cos' è e cosa significa

Spread - così l’Italia si avvicina pericolosamente alla Grecia : I BTp si allontanano sempre di più dai Bund tedeschi e si avvicinano ai titoli greci. Il differenziale di rendimento tra l’Italia e la Grecia è ai minimi dal 2009...

Lo Spread impenna - divario Btp-Bund in tempo reale : ecco cosa sta succedendo : Il differenziale sfonda quota 300. Per il M5s è tutta colpa degli euroburocrati: "Lo spread non sta salendo a causa di un...

Spread oggi a 300 - euro in calo. Costa sta succedendo e cosa rischiamo : La manovra fiscale del governo italiano è solo nella fase progettuale della Nota di aggiornamento – non si è ancora concretizzata – ma lo Spread sale e l’euro continua a indebolirsi. Per la quinta seduta consecutiva la moneta unica perde nei confronti del dollaro toccando quota 1,15 e limando i minimi di agosto mentre lo Spread, che ieri ha chiuso a 283, si muove in area 300. La fiammata dei rendimenti sui titoli di Stato ...

Spread cos’è e come funziona : Nel marzo del 2015 lo Spread scende sotto i 100 punti base dopo che nel novembre del 2011, a seguito della crisi dei debiti sovrani, aveva toccato la cifra record di 574 punti (un punto base è un centesimo di punto percentuale). Oggi si è arrivati a superare quota 300 e prima di un ritorno a valori meno preoccupanti i media sono tornati a usare un termine che nel linguaggio finanziario indica la differenza tra due valori. Nello specifico si ...

Vivere con lo Spread a 300 - cosa cambia per gli italiani : Roma, 2 ott., askanews, - Lo spread è tornato nel lessico quotidiano degli italiani. La brusca impennata degli ultimi giorni genera una serie di effetti sulla vita delle persone, alcuni immediati e ...

Perchè lo Spread può costare agli italiani 9 miliardi nel 2019 : Roma, 2 ott., askanews, - Non solo flat tax, superamento della Fornero e reddito di cittadinanza. Sul fronte delle uscite la manovra per il 2019 dovrà fare i conti con una spesa per interessi sul ...

“Se la gente sapesse che cos’è lo Spread - scoppierebbe la violenza nelle strade” : “Se la gente sapesse che cos’è lo spread, scoppierebbe la violenza nelle strade” di Roberta Dejana Un Grande Nando Ioppolo “Che cos’e lo spread io penso che se la gente lo sapesse scoppierebbe la guerra nelle strade da oggi a domani “ spread, LA TRAPPOLA MORTALE In una recente intervista il Professor Nando Ioppolo (avvocato ed Economista, recentemente scomparso), sostiene che lo spread é una cosa che se la gente sapesse cos’é, molto ...

Quanto ci può costare l'effetto Spread : La manovra economica, oltre alle varie misure come il reddito di cittadinanza e la flat tax, dovrà fare i conti anche con la...

Cos'è lo Spread e cosa c'entra la manovra : Il differenziale Btp-Bund in aumento dopo l'annuncio della nota di aggiornamento del Def. Le conseguenze possibili di un'impennata

Prima scossa. Lo Spread corre (ma non vola) - Piazza Affari apre in deciso ribasso. : La Prima scossa arriva subito. spread in netto rialzo, Borsa in forte calo, banche e assicurazioni subito pesanti. Lo spread tra Btp-Bund schizza a 261 punti nei primissimi scambi, dopo che ieri aveva chiuso a 237 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,11%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è l'osservato speciale per testare la reazione dei mercati all'indomani della manovra del Governo Conte che fissa il ...

Spread - mutui ed economia reale : cosa accadrebbe con il deficit al 2 - 4% : Preoccupano gli effetti sul lungo periodo: secondo molti esperti fare più deficit rischia di innescare una spirale negativa...