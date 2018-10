Spread chiude in calo a 283 punti

Milano chiude giù dello 0 - 23% - Spread risale a quota 304 : Chiusura in ribasso per la Borsa di di Milano che perde lo -0,23% attestandosi a quota 20.526,31 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è volato a 304 punti nel finale, il top dal 29 maggio ...

Alta tensione sui mercati : lo Spread chiude a quota 302 - Piazza Affari giù : Mentre il ministro dell'Economia Tria è tornato in anticipo da Lussemburgo per lavorare alla nota di aggiornamento del Def che Di Maio annuncia per domani in Parlamento, è attesa in serata ba Palazzo ...