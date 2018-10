Spread alle stelle Tutta colpa dell' Ue? No | non tutta

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con lo Spread a 300 (3 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI occhi ancora puntati sullo spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Spread ai massimi dal 2014 - ecco la sua corsa in scia alle esternazioni dei politici (e con gli acquisti Bce dimezzati) : Non è stata una giornata facile sui mercati finanziari. Nella seduta successiva al confronto sulla manovra del ministro Giovanni Tria a Bruxelles lo Spread ha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 per cento. Inoltre, poco prima del finale, il differenziale fra Bund e Btp ha toccato i 303,7 punti, livello che non si vedeva dal febbraio 2014. Ferma invece Piazza Affari (-0,24%) che ha ...

Spread Btp-Bund a 300 punti - top dal 2014 Di Maio : domani Def alle Camere : Il vicepremier: "Noi non torniamo indietro. La Nota di aggiornamento al Def lastiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere". Ma intanto lo Spread vola pericolosamente verso quota 300

Def - Luigi Di Maio : 'Mercoledì sarà alle Camere - non torniamo indietro dal 2 - 4%' | Lo Spread vola a 295 punti : A proposito della polemica sui tecnici del ministero dell'Economia, Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica ...

Loft - Marco Travaglio smonta tre ‘Balle Spaziali’ : “È vero che lo Spread sale per colpa del governo?” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Loft, torna con la seconda puntata della nuova stagione di “Balle Spaziali”, il format che distingue le notizie dalle fake news. Il governo alza l’asticella del rapporto tra deficit e Pil al 2,4 per cento; ora si teme la reazione dei mercati. È vero che lo spread aumenta per via di ‘Salvimaio‘ e della dissennata manovra finanziaria ...

Spread Btp-Bund rallenta - chiude a 235 - 5 : ANSA, - ROMA, 27 SET - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 235,5 punti, sugli schermi Bloomberg, dopo un'impennata a 250 punti per le tensioni innescate dalle notizie sull'aggiornamento del Def. Il ...

Borse caute in attesa della Bce. E a Piazza Affari torna il balletto dello Spread : Milano. “La riunione della Bce dovrebbe rivelarsi interlocutoria. Le nuove stime dello staff confermeranno probabilmente lo scenario di espansione moderata e graduale aumento dei prezzi, con marginali revisioni al ribasso alle stime di crescita 2018-2019. Il Quantitative easing è storia, il focus or

Spread Btp Bund rallenta - chiusura a 254 : ROMA, 12 SET - chiusura in rialzo, ma al di sotto dei massimi di oggi per lo Spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento è 254 punti base contro i 251 di ieri sera, dopo aver sfiorato 260 ...

Tria sullo Spread : pericolo di agosto è alle spalle - tornerà a livelli normali : Con la ripresa di settembre, spiega il titolare del Mef, «ora che si passerà dalle parole ai fatti, sono convinto che ci sarà la riduzione dello spread e si tornerà a livelli non dico normali legati ai fondamentali dell'Italia – anche l'anno scorso non mi sembrava legato ai fondamentali italiani rispetto a quelli di altri Paesi – ma, diciamo, a un livello più normale»...

Tria sullo Spread : pericolo agosto è alle spalle - tornerà a livelli normali : Con la ripresa di settembre, spiega il titolare del Mef, «ora che si passerà dalle parole ai fatti, sono convinto che ci sarà la riduzione dello spread e si tornerà a livelli non dico normali legati ai fondamentali dell'Italia – anche l'anno scorso non mi sembrava legato ai fondamentali italiani rispetto a quelli di altri Paesi – ma, diciamo, a un livello più normale»...

Di Maio : "Spread? Non possiamo pugnalare alle spalle gli italiani" : Sullo spread vicino ai 300 punti base "dobbiamo scegliere tra il giudizio di un'agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un'agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare quelle agenzie negli anni si sono fatti jobs act, legge Fornero e piaceri alle banche". Così il ministro Luigi Di Maio a Marina di Pietrasanta (Lucca), intervistato da Peter Gomez alla festa del ...

Spread alle stelle - è ancora emergenza. Ma più del rating spaventa il governo : L'economia privata in realtà non sta andando così male. Il centro studi di Intesa SanPaolo ieri ha scritto che la nostra economia rallenta, ma 'nel complesso emerge un quadro non dissimile da quello ...

L'economia italiana rallenta e lo Spread sfiora i 300 punti : "Non siamo soddisfatti di come sta andando L'economia - dice il sottosegretario Giorgetti -, abbiamo ambizione di portare l'Italia a un tasso di sviluppo sopra il 2-3%, giusto sforare il 3% per il ...

Lo Spread italiano riflette l'allentamento della posizione fiscale : Le incertezze sulla politica fiscale in Italia stanno impedendo ai rendimenti dei bund di salire di più in questa fase in cui le sorprese economiche sono più numerose. Negli USA, la normalizzazione ...