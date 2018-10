Spazio | missione giapponese Hayabusa 2 | Mascot è atterrato sull’asteroide Ryugu

Spazio : ecco perché Parmitano ha scelto “Beyond” come nome della missione : “Quando ho scelto il nome ‘Oltre’ ho cercato di includere quello che facciamo con le attività spaziali andando ‘oltre’ la Terra“, ha spiegato l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano in riferimento al nome (“Beyond“) della sua prossima missione spaziale, prevista a luglio 2019. “Oltre“, ha continuato Parmitano, vuole significare anche “andare oltre il nostro ...

Spazio : nella missione di Parmitano anche esperimenti dell’ASI : Nell’ambito della missione “Beyond” che l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano porterà sulla Stazione Spaziale a luglio 2019 “ci saranno anche esperimenti italiani dell’ASI“: lo ha reso noto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. “Non sappiamo ancora quanti e quali sono, gli esperimenti sono infatti in via di definizione e saranno selezionati all’interno di ...

Luca Parmitano torna nello Spazio : nel 2019 la missione Beyond : 'È per la Terra, è per l'umanità, ed è l'unica strada per noi per imparare ciò di cui abbiamo bisogno in termini di scienza e tecnologia per andare oltre'. Il logo della missione illustra questa ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...

Luca Parmitano torna nello Spazio - pronta la missione 'Beyond' : L'astronauta dell'Esa, 38 anni, si prepara a tornare sulla ISS. Ecco quali sono gli obiettivi della nuova avventura

Luca Parmitano torna nello Spazio con la missione Beyond : Luca Parmitano torna in orbita con Beyond, la seconda missione dell’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea con l’Expedition 60/61. Ad annunciarlo è stato lo stesso astronatuta oggi a Frascati presso il centro Esa-Esrin, inaugurato esattamente 50 anni fa, il 27 settembre 1968. Luca Parmitano, 42 anni esatti proprio oggi, ha svelato anche il simbolo della prossima missione: un casco da astronauta. E se appare ...

Spazio : seconda missione per l’astronauta Luca Parmitano - si chiamerà “Beyond” : La nuova missione dell’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, che per la seconda volta affronterà lo Spazio, si chiamerà “Beyond“, “Oltre“. L’annuncio è avvento in occasione dell’incontro organizzato dal centro dell’Esa in Italia, l’Esrin, che ha sede a Frascati (Roma). L'articolo Spazio: seconda missione per l’astronauta Luca Parmitano, si chiamerà “Beyond” sembra essere ...

Spazio : Previsioni Meteo infallibili con il satellite Aeolus - una missione rivoluzionaria [VIDEO] : “Siamo sulla costa del nord della Norvegia, ci troviamo al Centro Spaziale di Andøya per incontrare gli scienziati che lavorano su un nuovo satellite chiamato Aeolus (Eolo, il Dio del Vento) che – per la prima volta – sta misurando i venti su tutto il nostro pianeta. In questo momento stanno lavorando per calibrare e convalidare tutte le misurazioni che stanno ottenendo dallo Spazio“: spiega nel video, a corredo ...

Spazio - India : missione Gaganyaan - 12-14 mesi per selezionare gli astronauti : Il generale Anupam Agarwal, a capo dell’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare dell’India, ha reso noto che saranno necessari 12-14 mesi per selezionare gli astronauti per la missione nello Spazio con equipaggio: saranno scelti con l’obiettivo di impiegarli per almeno dieci anni, considerato l’investimento per l’addestramento. Le condizioni fisiche e psicologiche dei candidati saranno ...

Spazio - missione LISA Pathfinder : scienziati - ingegneri e studenti riuniti a Trento : Gli scienziati della collaborazione internazionale LISA Pathfinder si sono dati appuntamento in questi giorni a Trento per festeggiare il successo della missione che ha mandato in orbita il primo osservatorio spaziale per onde gravitazionali. Promosso congiuntamente dall’Agenzia Spaziale Europea, dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Università di Trento e dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento, è ...

Spazio - missione Rosetta : comete attive grazie al deperimento di massa : Uno studio del Planetary Science Institute afferma che il deperimento di massa delle comete, ovvero la serie di frane periodiche che interessano la loro superficie, può contribuire a mantenerle attive per lungo tempo. La scoperta – riporta Global Science – è stata possibile grazie ai dati raccolti dalla sonda Esa Rosetta che ha analizzato la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante la sua lunga missione. Nel dettaglio, lo studio si ...

Missione NASA Dawn senza combustibile - resterà nello Spazio : Ha messo a segno importanti scoperte nell'ambito della scienza planetaria, e inviato a Terra immagini mozzafiato . La Missione di Dawn è stata estesa più volte, ma ora bisogna rinunciare a questa ...

Commissione Trasporti - in esame istituzione Spazio ferroviario unico europeo : Teleborsa, - All'esame di Commissione Trasporti, Politiche Ue e Bilancio della Camera , lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2016/2370, frutto di modifiche, che ...

Spazio - India : nuovi dettagli sulla missione con equipaggio - costerà oltre un miliardo di euro : In riferimento alla missione spaziale con equipaggio annunciata dall’agenzia nazionale per la ricerca spaziale, il presidente dell’ISRO (Indian Space Research Organisation) ha fornito qualche nuovo dettaglio: dovrebbe svolgersi 6 mesi prima del 75° anniversario dell’Indipendenza del Paese, durare tra i 5 e i 7 giorni e coinvolgere 3 astronauti. Per il lancio verrà utilizzato il veicolo GSLV Mk-III e l’orbita sarà ...