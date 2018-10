Sparito OnePlus 6 | sempre più OnePlus 6T | il primo esaurito sullo store ufficiale

optimaitalia

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Se pensavate di comprare da un momento all'altro il6, dovrete rivedere i vostri piani (a meno che non vogliate puntare su rivenditori terzi, come Amazon, e non sul sitodel produttore, visto che il telefono non risulta più disponibile). Il motivo? Molto semplice, l'imminente presentazione del6T, che verrà ufficializzato il prossimo 17 ottobre.Un po' prematuro forse lanciare un nuovo top di gamma a distanza tanto ravvicinata dall'ultimo, specie date le specifiche tecniche di6, ancora di tutto rispetto: processore Snapdragon 845, fino a 8GB di RAM ed a 256GB di memoria interna (di tipo UFS 2.1 Dual Lane), nuance cromatiche Midnight Black, Mirror Black, Red e Silk White. In questi ultimi giorni l'ottimo dispositivo ha anche ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo alla OxygenOS 9.0, basata, per l'appunto, su Android Pie 9.0.Insomma, le ...