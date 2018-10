Spaccio di cocaina | scarcerato il titolare della paninoteca

Gallipoli - operazione 'Amici Miei' : 11 arresti per Spaccio di cocaina : Ancora un blitz antidroga nel Salento [VIDEO] e, ancora una volta, a Gallipoli . Questa mattina infatti i carabinieri della locale stazione hanno eto undici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti, accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta si tratta in particolare di cocaina . I dettagli dell' operazione sono stati forniti dagli stessi militari nel corso di una ...

Gallipoli - operazione 'Amici Miei' : 11 arresti per Spaccio di cocaina : Ancora un blitz antidroga nel Salento e, ancora una volta, a Gallipoli . Questa mattina infatti i carabinieri della locale stazione hanno eseguito undici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti, accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta si tratta in particolare di cocaina . I dettagli dell' operazione sono stati forniti dagli stessi militari nel corso di una ...

Trasportavano in auto 30 grammi di cocaina destinata allo Spaccio : arrestata dalla Polizia di Stato una coppia di Partinico. : Nella serata di giovedì è scattato un blitz anti-droga del Commissariato di P.S. di Alcamo che ha portato all´arresto in flagranza di reato di una coppia di fidanzati di Partinico, A.C. e G.D., ...

Vittoria - cocaina in casa : coppia arrestata per Spaccio : Continuano i servizi di contrasto al fenomeno degli stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Ragusa. cocaina in casa a Vittoria: due arresti.