Sono allevate nell' Adriatico e insieme a vongole e cozze danno pane e lavoro

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) nostro inviato a Goro (Ferrara)Ostriche dell', chi l'avrebbe mai detto. Come quelle francesi, anzi migliori, secondo i pochi eletti che hanno avuto la fortuna di assaggiarle in una "verticale" nel tempio gastronomico di Fico o i deputati della Commissione agricoltura della Camera che a Natale hanno brindato a ostriche nostrane e prosecco. Il mare tra Goro e i lidi ferraresi è il loro habitat ideale traveraci e, i frutti di mare che qui mantengono migliaia di famiglie.a sacca di Scardovari presso Porto Tolle, in provincia di Rovigo, si trova un sito produttivo dell'imprenditore Florent Tarbouriech, ostricoltore in Francia e Spagna. Ma è da Goro, il paese dei vongolari dove nacque Milva, che l'ostrica italiana lancia il suo acuto.Una parte del merito è di un biologo, Edoardo Turolla, dell'Istituto Delta ecologia applicata, legato all'università di Ferrara, che ...