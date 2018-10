Sonia Bruganelli Crisi con Paolo Bonolis? La moglie risponde | “Ci vogliamo ancora bene”

Sonia Bruganelli risponde agli hater : “Io e Paolo ci amiamo ancora” : Sonia Bruganelli risponde su Instagram ai gossip riguardo una sua presunta rottura con Paolo Bonolis. L’ex modella è particolarmente attiva sui social, dove spesso scatena polemiche ed è oggetto di commenti cattivi a causa delle foto in cui mostra la sua vita a base di scarpe e borse firmate, party lussuosi e jet privati. Fra i tanti scatti pubblicati su Instagram però non compare quasi mai Paolo Bonolis, il marito di Sonia Bruganelli e ...

Sonia Bruganelli - le voci disastrose : 'Paolo Bonolis è sparito - perché non si vede più'. Lei reagisce così : Che fine ha fatto Paolo Bonolis ? Sui social il conduttore Mediaset è praticamente scomparso così ai fan non rimane che tartassare di domande sua moglie Sonia Bruganelli . La vulcanica imprenditrice, ...

Sonia Bruganelli accende la polemica su Carlotta Maggiorana : ... ha scritto Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram, ricordando come la bella 26enne sia entrata nel mondo dello spettacolo per merito di Paolo Bonolis. Sophia Loren compie 84 anni: la vita e i ...

Sonia Bruganelli attacca Miss Italia Carlotta Maggiorana : Carlotta Maggiorana è la Miss Italia 2018, e scoppia la polemica in rete per un post di Sonia Bruganelli sulla nuova Miss Italia . “Brava Carlotta !! Bella lo sei sempre stata, ieri però ti ho visto donna e alla tua bellezza si è aggiunto un fascino particolare. Fammi essere un po’ fiera di averti conosciuto quando eri una bimba da #Avanti un altro a # Miss Italia ” ha scritto Sonia ricordando che la giovane ha mosso i primi passi nel mondo ...

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis - Polemica social per il lusso/ Foto : "quanta invidia" - duro botta e risposta : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a far parlare di loro. Soprattutto lei: ogni post su Instagram scatena una Polemica infinita (come quella della scuola privata).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:19:00 GMT)

