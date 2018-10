Solo 2 | Marco Bocci ancora infiltrato ribelle per Canale 5

Marco Bocci dopo Solo 2 lascia la recitazione per diventare regista? : Solo 2 dal 5 ottobre su Canale5: il nuovo progetto di Marco Bocci Venerdì 5 ottobre debutta in prima serata su Canale5 la seconda stagione di Solo, la fiction con Marco Bocci in cui l’attore veste i panni di un infiltrato in una famiglia mafiosa. Marco Bocci, presente ieri sera al Wired Next Fest a Firenze per festeggiare il decennale di Romanzo Criminale-La serie in cui interpretava il ruolo del Commissario Scialoja, ha rivelato che ...

Marco Bocci a Verissimo - l’anteprima di Solo 2 e il ricordo della malattia (video) : “Un herpes arrivato al cervello” : A pochi giorni dal debutto di Solo 2 su Canale5, Marco Bocci a Verissimo ha ripercorso l'ultimo anno in cui, oltre a lavorare molto su vari set e in tv, ha dovuto affrontare un malore rivelatosi piuttosto serio. La scorsa primavera, quando era giudice al serale di Amici di Maria De Filippi, l'attore umbro è stato ricoverato per alcuni giorni per curare un'infezione. Raccontando l'episodio, Bocci ha spiegato le cause che l'hanno portato in ...

Ultimo venerdì senza Solo 2 - quando andrà in onda la serie : Marco Bocci ospite a Verissimo : Ultimo venerdì senza Solo 2 e senza Marco Bocci per il pubblico di Canale 5. La rete ha finalmente annunciato la data ufficiale di messa in onda del seguito della serie rivelazione della scorsa stagione confermando l'appuntamento per venerdì 5 settembre. Marco Bocci tornerà a vestire i panni dell'agente sotto copertura protagonista di Solo 2 che, dopo aver perso la compagna e il bambino che portava in grembo, adesso si ritroverà davanti un'altra ...

Marco Bocci : «Quant'è difficile entrare nella mente di Solo» - : Siete una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Qual è il vostro segreto? « Non ne ho idea. Le cose bisogna volerle, non capitano per caso. Devi difenderle e ci vuole impegno. Come nella ...

Solo 2 riporta in vita Bruno Corona ma con un nuovo volto : Marco abbandonato dai suoi colleghi? : Con la presunta morte di Bruno Corona e il rapimento di Agata si è conclusa la prima stagione della fiction con Marco Bocci che da venerdì 5 ottobre tornerà in onda su Canale 5 con i nuovi episodi. Solo 2 è una delle serie più attese di quest'autunno e i fan sono pronti a scommettere nel suo successo di ascolti nonostante l'ostico rivale, Tale e Quale Show 2018 su Rai1. Tra le novità della prima puntata di Solo 2 c'è proprio il ritorno di ...

Victoria 2 prende il posto di Solo 2 : Mediaset cambia tutto e anticipa la serie inglese rimandando Marco Bocci : Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5 e per tutti i fan che si aspettavano l'esordio di Solo 2 da domenica 23 settembre. Proprio la bella Ivana Lotito aveva usato i social per confermare la messa in onda dei nuovi episodi della seconda stagione della fiction con Marco Bocci ma, a quanto pare, le carte in tavola sono cambiate. Mediaset ha deciso di spostare Solo 2 a ottobre e anticipare la messa in onda di Victoria 2 che, inizialmente, era ...

Nuovo promo per Solo 2 : Marco è un Corona adesso - la serie in onda dal 23 settembre? Ecco l’indizio : Canale 5 è pronta a ripartire alla grande e dopo aver lanciato il Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e aver annunciato l'arrivo di Tu si Que Vales al sabato sera, sembra che le fiction siano state rimandate al mese prossimo, a ottobre, cominciando proprio da Solo 2. Marco Bocci e la seconda stagione della sua serie sono previste per la domenica sera da metà ottobre e, quindi, per il momento, il pubblico dovrà accontentarsi Solo di ...

Da domenica 23 settembre Marco Bocci torna Solo su Canale 5 : Un agente sotto copertura a Gioia Tauro tra mafia e interessi di potere. torna Solo con Marco Bocci. La messa in

Anticipazioni Solo 2 con Marco Bocci : la prima puntata il 23 settembre in tv : Il pubblico di Canale 5 attende con trepidazione la seconda stagione della fiction Solo con protagonista Marco Bocci. In queste calde settimane di agosto sono state trasmesse le repliche della prima stagione, la quale in prima visione ottenne una media di circa 4 milioni di spettatori, tanto da indurre i vertici del Biscione a mettere in cantiere le nuove puntate che vedremo in onda durante la stagione televisiva autunnale su Canale 5. La prima ...

Solo / Anticipazioni replica terza puntata : Marco accetta la proposta di nozze - sposerà Agata (24 agosto) : Solo, Anticipazioni replica terza puntata: mentre Marco, sui richiesta del capo famiglia del Corona, decide di sposare Agata, scoppia la faida con il clan dei Gargano.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:45:00 GMT)