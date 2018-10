Soldi per le Olimpiadi? Di Maio li avrebbe spesi solo per la sindaca M5S

Il reddito di cittadinanza non si farà : per Tria mancano i Soldi : Giovanni Tria è arroccato nel suo studio in via XX Settembre. Della Nota di aggiornamento del Def al momento non vi

Crac Banca Etruria - oggi le richieste della Procura per Bronchi - Fronasari - Berni e Soldini : E' il giorno della requisitoria del Pm. Il giorno in cui la Procura di Arezzo farà le sue richieste in merito ai procedimenti con rito abbreviato per quattro imputati eccellenti: Bronchi, Fornasari, ...

Pensioni - Alberto Brambilla a Pietro Senaldi : 'I Soldi per riformare la Fornero ci sono - ma il reddito M5s...' : Com' è la situazione a Roma, professore? E i conti? 'Seguo la politica da oltre vent' anni e ho imparato a interpretare i suoi fiumi carsici, quelli che sotto le dichiarazioni a mezzo stampa ti ...

La Lega ai grillini : “no Soldi alle persone per stare sul divano di casa” : Frizioni nel governo sulle misure assistenziali. “Se l’idea alla base del reddito di cittadinanza è quella di dare soldi alle

Grillo : "Soldi per sanità anche da lotta a cattiva spesa" : "Ho detto in tutti gli incontri che ho avuto nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio, al vicepremier Di Maio, al ministro dell'Economia e a tanti colleghi ministri che sulla #sanità è arrivato ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Non daremo Soldi a pioggia per tenere le persone a casa sul divano” : Il Reddito di cittadinanza è stato più volte presentato dal M5s nel corso della precedente legislatura ed ora sembra vicino il suo varo, festeggiato al termine del consiglio dei ministri sul Def. Eppure questa misura ora è diversa nelle coperture finanziarie, rispetto ai precedenti annunci e alle precedenti conferenze stampa, nelle quali vennero annunciate coperture già trovate e coperture bollilatte dalla ragione dello Stato. Luigi Di Maio in ...

Lignano Sabbiadoro - pestano il ragazzino per 100 euro e filmano tutto - indagati 2 minori. Dicevano : “Ti uccido - fuori i Soldi” : Hanno massacrato un coetaneo per costringerlo a consegnare loro tutti i soldi. E hanno ripreso tutto, pubblicando il video sui social. “Ti vuoi fare male?Allora dammi il tuo telefono e i tuoi soldi. Muoviti. Ti uccido, il tuo telefono e i tuoi soldi”. Il fatto è avvenuto su una spiaggia di Lignano Sabbiadoro, nella notte tra il 15 e il 16 luglio, e tutti i protagonisti della vicenda hanno meno di 18 anni: la vittima è stata poi ...

'Pochi Soldi e tanti pasticci' perché il decreto non piace ai genovesi : Genova sa che ci vuole poco perché l'economia del suo porto prenda la strada della discesa. Per questo i genovesi lavorano di notte e non si lamentano più di tanto delle code. Ma chi ha scritto il ...

Uomini e Donne – Le bugie costano ‘caro’ a Sara Affi Fella : sfumati i contratti con gli sponsor - ecco quanti Soldi perderà : Gli sponsor interrompono ogni rapporto commerciale con Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta a ‘Uomini e Donne’: i contratti vanno in fumo e l’ex tronista perde migliaia di euro! L’inganno architettato da Sara Affi Fella ai danni della produzione e del pubblico di ‘Uomini e Donne‘ costerà all’ex tronista molto più caro di quanto potesse immaginare. Le rivelazioni ...

“Ecco quanti Soldi ha perso Sara”. Ah : la truffa a Uomini e Donne le è costata cara… : “Ho subito molte pressioni da parte sua e della sua famiglia per non parlare, mi hanno fatto sentire in colpa. Ora voglio difendermi, mi hanno rovinato la vita. Mi sono fidato, lei mi diceva che era tutto finto, compresi i baci. Dopo che sono uscite le foto (con Parigini ndr) mi è però venuto il dubbio che mi avesse tradito anche a Uomini e Donne. E per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità avrebbero inscenato ...

Dl Genova - pronta la bozza finale : lo Stato potrà anticipare i Soldi per la ricostruzione - fuori Autostrade : La ricostruzione del ponte sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia, si specifica nella bozza finale. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio

U&D - Sara ha perso molti Soldi dopo lo scandalo : sospesi i contratti di lavoro su IG : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, è stata travolta dallo scandalo e ha dovuto fare i conti con la sospensione di diversi contratti di lavoro che le hanno fatto perdere un bel po' di soldi. Tutto è partito dopo che il suo ex fidanzato Nicola Panico ha scelto di raccontare al pubblico quello che succedeva ai tempi del trono, quando Sara continuava a frequentarsi con Nicola nonostante la permanenza sul trono. L'ex fidanzato ha ...

Macron - 'per stare alto nei sondaggi devi dare Soldi a gente' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dl Genova - pronta la bozza finale : lo Stato potrà anticipare i Soldi per la ricostruzione - fuori Autostrade : La ricostruzione del ponte sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia, si specifica nella bozza finale. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio