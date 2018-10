Smart - A tutto elettrico con Forease e Pureblack - VIDEO

Sorpresa - gli over 55 a tutto social : sono inseparabili dallo Smartphone : I risultati della ricerca "Smart ageing. La tecnologia non ha età" sul rapporto che in diversi Paesi del mondo hanno con la tecnologia. Interpellate 6.000 persone in Italia, Australia, Francia, Germania e Stati Uniti

Xiaomi impedisce il downgrade ai suoi Smartphone : tutto quello che volete sapere e come evitare il brick - foto - : Xiaomi produce e vende un grandissimo numero di dispositivi in tutto il mondo e su di essi installa versioni software diverse a seconda del mercato di commercializzazione. Questa è la base da cui partire per capire le motivazioni dell'introduzione della cosiddetta Anti-...

Lo Smartphone a tutto schermo Oppo Find X arriva in Italia e costa 999 euro : Quando è stato presentato al pubblico mondiale lo smartphone Oppo Find X non ha mancato di attirare l’attenzione di molti, ma finora acquistarlo in Italia era impossibile. Le cose cambiano oggi, venerdì 7 settembre, giorno scelto dal produttore per portare il suo gadget di punta anche da noi. Nel corso di un evento tenutosi a Milano, Oppo ha annunciato l’arrivo sul mercato nostrano di Find X e il prezzo che occorrerà pagare per ...

Oclean Air - lo spazzolino Smart fa tutto da solo : Si chiama Oclean Air ed è l’ultimo degli spazzolini elettrici firmato Xiaomi che si caratterizza per il binomio vincente qualità-convenienza. Versione affinata, più leggera e durevole del fortunato modello Oclean One, è dotato di un’intelligenza artificiale che regola lo spazzolamento per evitare brutte sorprese. Nello specifico, riconoscendo la pressione esercitata da chi si sta lavando i denti, è in grado di rallentare l’azione di pulizia (e ...

Wiko 2 Plus - dalla Francia uno Smartphone Android economico ma con tutto quel che serve : Wiko, un’azienda francese con un discreto successo anche in Italia, produce smartphone e accessori con l’intento di “democratizzare la tecnologia”. In altre parole, cercano di difendere il proprio spazio tra i venditori di smartphone, con modelli dal design giovanile e dal prezzo competitivo. Il loro ultimo sforzo è il Wiko View 2 Plus, presentato stamattina all’IFA 2018 di Berlino. Si tratta di uno smartphone ...

Expert : arrivano gli ultimi giorni di “Svuota tutto” con diversi Smartphone in offerta : Expert ha lanciato il nuovo volantino "Svuota tutto...ultimi giorni", valido fino al 5 settembre: sconti fino al 50% su tanti prodotti d'elettronica L'articolo Expert: arrivano gli ultimi giorni di “Svuota tutto” con diversi smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 - lo Smartphone in grado di far tutto. La recensione di GQ : Samsung chiude il suo 2018 in ambito mobile lanciando uno degli smartphone più completi della sua storia. Il Samsung Galaxy Note 9, presentato all’inizio del mese a New York e uscito da pochi giorni anche in Italia, è più potente, più grande e con un alleato in più in grado di spostare gli equilibri, la S-Pen con il Bluetooth, in grado di spostare gli equilibri che regolano la scelta del tuo nuovo smartphone. Il Note 9 non è solo ...

Keepy su kickstarter - trasforma lo Smartphone in passepartout tutto fare - : Keepy, spiega il team dietro al progetto, nasce per avvicinare le persone al mondo dell'IoT, Internet delle cose, nella maniera più semplice ed efficiente, tenendo conto dei bisogni dell'utente. ...

Quanto spiano quegli oggetti Smart : sanno tutto di noi : Dai bambolotti ai sex toys 2.0, dai mini robot ai televisori intelligenti: dotati di sensori e connessi alla Rete, sono tra gli autori di un monitoraggio costante di cui siamo poco o nulla consapevoli

Svuota tutto con il volantino Expert : prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Note 8 e Huawei P Smart scontato : Conviene lo Svuota tutto del nuovissimo volantino Expert? Va preso in considerazione il prezzo del Samsung Galaxy S8 Plus, del Note 8, del Huawei P Smart o di qualsiasi altro device in offerta presso la catena di elettronica? Esaminiamo le promozioni in partenza da questo giovedì 9 settembre e valide, salvo esaurimento scorte naturalmente, fino al prossimo 1 settembre. Impossibile non partire per questo volantino Expert dall'offerta in ...

Fuoritutto nel volantino Unieuro - interessante prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P20 Lite e P Smart fino al 16 agosto : Da tenere d'occhio il Fuoritutto del volantino Unieuro. Il prezzo del Samsung Galaxy S8 Plus ma pure di due Smartphone Huawei di fascia media come il P20 Lite e il P Smart sono in promozione presso la catena di elettronica. Il tutto dal giorno 2 agosto e fino al 16 di questo stesso mese. I giorni per portare a casa un vero affare dunque non mancano. Apre il volantino Unieuro (direttamente in copertina) il sotto costo sul prezzo del Samsung ...

Smart TV : come bloccare il tracciamento di tutto ciò che guardi : Le Smart TV sono molto diffuse e sono davvero poche le case in cui non ve n’è almeno una. Hanno il merito di poter consentire la connessione a internet e di conseguenza offrire l’accesso a una miriade di contenuti, ma hanno anche l’abitudine di tracciare tutto ciò che appare sullo schermo. Il monitoraggio degli annunci è la norma su Internet e le Smart TV non fanno eccezione. Non solo tengono traccia degli spettacoli trasmessi ...