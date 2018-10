Siti per cercare casa da privati in vendita o affitto

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri : buoni propoSiti per il futuro ma il web critica (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? La coppia ha tanti progetti ma i fan si dicono scettici(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Condoleezza Rice : Usa e Cina devono impegnarsi per realizzare una competitività poSitiva : ... cooperando negli ambiti in cui possono cooperare e competendo negli ambiti in cui è necessario competere, e che entrambi le parti tengano tuttavia una linea di condotta che possa rendere il mondo ...

Come bloccare accesso a Siti web per Adulti su iOS : Come bloccare accesso a siti web per Adulti anche sui dispositivi mobili con iOS Come iPhone ed iPad. Migliori App e Trucchi Come bloccare accesso a siti web per Adulti su iOS Come per Android, la sicurezza prima di tutto e se avete bambini anche su iOS ed alzare i paletti per una maggiore sicurezza […]

Come bloccare accesso a Siti web per Adulti su iOS : Come bloccare accesso a siti web per Adulti anche sui dispositivi mobili con iOS Come iPhone ed iPad. Migliori App e Trucchi Come bloccare accesso a siti web per Adulti su iOS Come per Android, la sicurezza prima di tutto e se avete bambini anche su iOS ed alzare i paletti per una maggiore sicurezza […]

New York : scambi in poSitivo per Campbell Soup : Avanza Campbell Soup , che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : sviluppi poSitivi per Piquadro : Protagonista il produttore italiano di pelletteria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,37%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Portal - il nuovo dispoSitivo per effettuare videochiamate targato Facebook : Facebook ha lanciato un nuovo dispositivo per semplificare le videochiamate effettuate tramite Messenger. Si chiama Portal ed è una sorta di smartphone con schermo intelligente, dotato di una fotocamera con un campo visivo di 140 gradi. leggi di più...

Finalmente ampliato il programma beta per Huawei e Honor su Android Pie : requiSiti e dettagli : Spuntano in Rete alcune notizie estremamente interessanti per tutti gli utenti che da alcune settimane a questa parte stanno osservando con attenzione il programma beta per smartphone Huawei e Honor, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Come molti ricorderanno, l'ultimo bollettino sull'argomento lo abbiamo avuto lo scorso 21 settembre, in relazione al lancio dell'ultima beta per i device attualmente coinvolti in ...

Che dispoSitivi sono i nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : quello che bisogna sapere : sono stati presentati in sordina i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, che differiscono tra loro per alcuni tratti hardware, oltre che per il prezzo di vendita. Partiamo dal primo dei due, la versione standard, nonché modello più piccolo, dalle dimensioni complessive di 68,2x145,6x7,9mm (148 gr.), e contraddistinto da uno schermo OLED da 5.5 pollici FHD+. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 845, con Adreno 630, 4GB di RAM, 64 o 128gb di ...

L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in poSitivo - +1 - 15% - - notevole balzo in avanti per BPER : Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.488,7, e si è poi ...

TIBERIO TIMPERI E FRANCESCA FIALDINI/ “Cari Siti - su cosa abbiamo litigato? Fateci sapere..” (Vita in Diretta) : TIBERIO TIMPERI e FRANCESCA FIALDINI: “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta”. I due conduttori smentiscono le voci su presunte frizioni tra loro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:13:00 GMT)

Giornata poSitiva per l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 61% - : Corre il comparto telecomunicazioni in Italia che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Telecommunications e mostra un guadagno di 166,22 punti. Intanto l' indice dei giganti europei ...

WTA Linz – Esordio poSitivo per Camila Giorgi : la tennista azzurra supera la francese Parmentier : Esordio positivo per Camila Giorgi nel WTA di Linz: la tennista azzurra supera la francese Pauline Parmentier in due set Dopo l’eliminazione al primo turno di Wuhan, Camila Giorgi si sposta dall’Asia in Europa, esordendo con un successo nel WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista azzurra ha superato in 1 ora e 26 minuti la francese Pauline Parmentier. Camila Giorgi, attualmente miglior tennista azzurra nel ranking mondiale femminile ...

Quattro razzi per la nuova arma di Fortnite Stagione 6 - il DispoSitivo di Lancio Quadruplo : Con l’aggiornamento della sezione Notizie di Fortnite Battle Royale Epic Games ha reso noto che è in arrivo una nuova arma. Nei prossimi giorni infatti dovrebbe essere rilasciata il il Dispositivo di Lancio Quadruplo che è un lanciarazzi in grado di sparare Quattro razzi alla volta con l’obiettivo di danneggiare un’area molto grande. Dalla descrizione inserita nella sezione Notizie è stato specificato : “accendi velocemente fino a 4 razzi per ...