Siria | la Russia ha consegnato quattro lanciatori S-300

Esperto : la Russia riuscirà a monitorare dalla Siria gli aerei sulle piste europee - : La Russia consegnerà alla Siria non solo i sistemi S-300 ma anche altri sistemi di difesa, grazie ai quali l'esercito russo sarà in grado di monitorare e rispondere agli aerei nei paesi del Medio ...

Russia : Lavrov all'Onu invoca aiuti per ricostruzione Siria : ... ha chiesto alle Nazioni Unite di favorire la ricostruzione della Siria, mentre gli occidentali si rifiutano di fornire qualunque contributo finchè non sarà raggiunta una soluzione politica. 'È ...

La Russia è riuscita ad imporre una no fly zone per impedire a Israele di sostenere le forze anti-Assad con la scusa di colpire l'Iran. L'analisi di PATRIZIO RICCI

Giornalista americano : in Siria gli USA combattono la Russia - non i terroristi - : Le provocazioni degli Stati Uniti in Siria, che Vladimir Putin lascia senza risposta, finiranno per diventare sempre più vaste e troveranno sempre più pretesti per attaccare le forze armate Siriane. ...

Israele ha dato alla Russia informazioni sbagliate sull'area d'attacco in Siria - : L'aviazione israeliana ha informato in modo errato la parte russa riguardo l'area in cui avrebbe sferrato l'attacco in Siria il 17 settembre, azione che ha causato l'abbattimento dell'Il-20 russo. Lo ...

La Russia ha perso contatto con un aereo militare con 14 persone a bordo in Siria : Per ora non se ne sa molto, nemmeno se sia stato abbattuto e da chi: circolano solo voci The post La Russia ha perso contatto con un aereo militare con 14 persone a bordo in Siria appeared first on Il Post.

Russia - jet scomparso 'abbattuto da contraerea Siria per errore' : Un aereo militare russo è scomparso la notte scorsa mentre sorvolava il Mediterraneo di ritorno dalla Siria: è stato abbattuto per errore dalle difese anti-aeree Siriane. Lo scrive la Cnn, che cita un ...

Siria - la Russia sospende l'offensiva sull'ultimo bastione ribelle : Una speranza per Idlib. L'aveva promessa il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prima di incontrare lunedì a Sochi - la seconda volta in pochi giorni - il presidente russo Vladimir Putin. Al ...

Russia e Turchia creeranno una zona cuscinetto demilitarizzata nella provincia di Idlib - in Siria : Il presidente della Russia Vladimir Putin e il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan hanno detto di aver trovato un accordo per creare una zona cuscinetto demilitarizzata nella provincia di Idlib, in Siria, e separare così i soldati del governo The post Russia e Turchia creeranno una zona cuscinetto demilitarizzata nella provincia di Idlib, in Siria appeared first on Il Post.

La Russia all'ONU : abbiamo le prove dell'attacco chimico farsa in preparazione in Siria - : La Russia ha le prove inconfutabili sulle provocazioni in preparazione in Siria, ha dichiarato il rappresentante permanente russo presso l'ONU Vasily Nebenzya in una riunione del Consiglio di ...

Dichiarazione finale del vertice di Teheran tra Russia - Iran e Turchia sul futuro della Siria : Hanno espresso la volontà di proseguire gli sforzi congiunti per portare avanti il ??processo di pace con la leadership Siriana al fine di raggiungere una soluzione politica e hanno sottolineato il ...

Guerra SIRIA, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, RUSSIA e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad

Guerra Siria, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad