Sinodo dei giovani | padre Costa | Sesso e gender non siano tabù

Un Sinodo dei giovani per cambiare la Chiesa. Così Francesco affretta le riforme : Saranno 36 i ragazzi di tutto il mondo che parteciperanno al Sinodo dei vescovi come “auditores”, cioè con diritto di parola ma non di voto. “Sono stati selezionati – ha detto il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale – giovani tra i 18 e i 29 anni, che contribuiranno con la loro vivace presenza a far sentire la voce di tanti loro coetanei”. In precedenza la categoria veniva riservata ai ...

Vaticano : inizia il Sinodo mondiale dei giovani - che però non ci sono - : La Chiesa getta acqua sul fuoco delle polemiche per la scarsa presenza dei diretti interessati dovuta a "problemi logistici e organizzativi"

Sinodo al via - dai social al gender : la Chiesa alla prova dei giovani : Domani parte l'assise dei vescovi dedicata all'aggiornamento della pastorale giovanile. Sesso, gender, social e ruolo delle donne sul tavolo del dibattito. Duecentosessantasei i partecipanti, ma ...

Papa Francesco ricomincia da sè. Più potere al Sinodo dei vescovi : Nel momento di maggiore difficoltà del suo Pontificato, Francesco ricomincia da sé. Cioè dalla riforma del Papato. Perché a ben vedere è anche questo, la nuova Costituzione apostolica promulgata il 15 settembre da Bergoglio che dà maggiori poteri al Sinodo dei vescovi. Lo scrive lui stesso nel preambolo che precede l'articolato in cui viene disciplinata in modo nuovo l'antichissima istituzione del ...

Cambia il Sinodo dei vescovi - più spazio all’ascolto dei fedeli : Papa Francesco vuole rendere stabile il coinvolgimento del “popolo di Dio? nelle assemblee del Sinodo dei vescovi: con la costituzione apostolica “Episcopalis communio?, firmata il 15 e resa pubblica martedì 18 settembre 2018 il Pontefice ritocca le regole per le assemblee dei vescovi. I Sinodi saranno il risultato di una estesa consultazione dei f...

Papa dà più potere al Sinodo dei vescovi : può essere magistero : Città del Vaticano, 18 set., askanews, - Papa Francesco dà più potere al Sinodo dei vescovi, allargando la sua rappresentanza, le sue competenze e prevedendo la possibilità di rendere vincolanti le ...

Papa Francesco dà più potere al Sinodo dei Vescovi : Più poteri al collegio episcopale, che in certi casi casi potrà avere potestà deliberativa. Questa la principale novità introdotta dalla Costituzione apostolica Episcopalis communio di Papa Francesco, pubblicata oggi, con cui il Pontefice riunisce e ridefinisce le norme sulla struttura e lo svolgimento del Sinodo dei Vescovi. Un cambiamento non da poco, contenuto nell'articolo 18 del documento:"Ricevuta l'approvazione ...

Il Papa chiama monsignor Cipolla al Sinodo dei vescovi : Sarà al lavoro in Vaticano con l'assemblea che si occuperà del tema dei giovani: 'Un'occasione per contribuire al cammino della Chiesa'