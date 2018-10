laragnatelanews

: Sindrome Influenzale 2019, sintomi e possibile complicanze - laragnatelanews : Sindrome Influenzale 2019, sintomi e possibile complicanze - evyna : Sindrome Influenzale 2019, sintomi e possibile complicanze - CosmicRomanism : @corallina2 Manolas principio di sindrome influenzale. De Rossi si trascinava da tempo un problemino al ginocchio,… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) E’ in arrivo l’influenza, quella vera. In questi giorni molte persone hanno lamentatoquali raffreddore, emicrania, qualche grado di febbre, spossatezza. Si tratta delle conseguenze di un raffreddamento. Il continuo cambiare delle temperature non aiuta l’organismo, che passa da condizioni di caldo umido a momenti di fresco ventilato. Le conseguenze vengono da se. (a volte basta la cara vecchia canotta a fare da intercapedine). Non si tratta però di ciò che andremo ad affrontare nei prossimi mesi. L’influenza che arriverà in questo inverno avrà un’intensità media. Probabilmente con punte inferiori allo scorso anno. Le previsioni parlano di circa 5 milioni colpite dalla, alle quali aggiungere coloro che soffriranno da sindromi parainfluenzali» . Come sempre i fattori che determineranno l’aumentare dei casi, sono i fattori ...