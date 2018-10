Sindaco di Riace arrestato | procuratore | ' Nessuno è sopra la legge'

Riace - Salvini : “Folle pensare che condiziono la procura - arresto di un Sindaco non è mai una buona notizia” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sull'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per favoreggiamento all'immigrazione clandestina: "Non è mai bello che un sindaco venga arrestato. pensare che Salvini condizioni il lavoro della procura è follia”, afferma rispondendo allo scrittore Roberto Saviano.Continua a leggere

MIMMO LUCANO ARRESTATO : FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA/ Ultime notizie - Sindaco Riace "non mollerà" : MIMMO LUCANO, ARRESTATO il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Sindaco di Riace arrestato - Mimmo il fuorilegge e la rete degli sponsor buonisti : ... pure il Papa ha accolto Mimmo chiamandolo 'caro fratello Sindaco' e la rivista Fortune lo ha inserito nella lista delle persone più influenti del mondo, in chiave multi-culti e equo-eco-solidale , ...

[Le intercettazioni] "Io costretto a fare matrimoni fasulli per colpa di Minniti". Lo sfogo del Sindaco di Riace : Il Gip di Locri non ha concesso la misura cautelare nei confronti del sindaco di Riace, Domenico Lucano, per gran parte dei capi di imputazione contestati dalla Procura: accuse generiche prive di ...

Migranti - arrestato il Sindaco di Riace |Il pm : difendo la giustizia - non faccio politica : Il primo cittadino calabrese, considerato l'esempio di una forma di accoglienza sostenibile, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per il pm "ha violato la legge con naturalezza". Dalla sua parte si schierano anche Saviano, Beppe Fiorello, Gassman

Riace - arrestato il Sindaco simbolo dell'integrazione : nozze combinate per diventare italiani : Da simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti agli arresti domiciliari. È la parabola del sindaco di Riace Domenico 'Mimmò Lucano, posto ai domiciliari dalla...

ARRESTATO Sindaco DI RIACE/ Mimmo Lucano - non sapevi che qui a cambiar le cose si fa reato? : E' finito agli arresti domiciliari Mimmo Lucano, il SINDACO di RIACE, RC, che ha accolto migranti senza se e senza ma. Due i reati contestati.

I luoghi comuni da evitare sull'arresto del Sindaco di Riace : Sulla vicenda del sindaco di Riace si corre il rischio, sempre in agguato, di non cogliere gli aspetti centrali della questione per soffermarsi in dibattiti sui massimi princìpi, essere presi da eccessi enfatici o peggio ancora cedere alla banalità del luogo comune. Ad esempio, è sicuramente interes

MIMMO LUCANO - ARRESTATO Sindaco DI RIACE/ Ultime notizie - manifestazione di solidarietà a Bologna : MIMMO LUCANO, ARRESTATO il SINDACO di RIACE. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:42:00 GMT)

Riace - arrestato il Sindaco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Il sindaco di Riace, Domenico detto Mimmo Lucano, è stato arrestato oggi dalla Guardia di Finanza su richiesta della procura di Locri (RC) per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Il gip di Locri ha disposto anche il divieto di dimora per la sua compagna Tesfahun Lemlem. Il sindaco e la compagna, secondo i magistrati che hanno coordinato ...

Mimmo Lucano - arrestato Sindaco di Riace/ Ultime notizie - Salvini nel mirino : Gad Lerner - "clima fascistoide" : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:47:00 GMT)

Arrestato Lucano - il Sindaco di Riace : «Favorì i migranti». Ma il gip smonta 7 reati : Da simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti agli arresti domiciliari. È la parabola del sindaco di Riace Domenico 'Mimmò Lucano, posto ai domiciliari dalla...

MIMMO LUCANO - ARRESTATO IL Sindaco DI RIACE/ Ultime notizie - sit-in di solidarietà all'Esquilino : MIMMO LUCANO, ARRESTATO il SINDACO di RIACE. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:57:00 GMT)

«Immigrazione clandestina» - arrestato il Sindaco di Riace| : È accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed illeciti nell’affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti