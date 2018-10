Siamo più vicini a confermare che esiste l’esoluna

Roma - Florenzi : 'Siamo sulla strada giusta - bisogna dare di più' : 'Parte tutto dalla testa: se dà l'input giusto puoi anche non dormire la notte e fare la più bella partita della tua vita. Dovevamo rimetterci le idee apposto e siamo sulla buona strada per questo. ...

Toti e Tata - Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo : 'Siamo la coppia più bella del mondo come Albano e Romina' : Per un pezzo importante d'Italia Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo resteranno in eterno Toti e Tata . Negli anni '90 sono stati i capostipiti di un genere che in Puglia è approdato rapidamente ...

Giovanni Veronesi : "Dovremmo essere il luna park della cultura per tutto il mondo - invece Siamo diventati degli ignoranti. E i politici sono più ignoranti di tutti" : "Dovremmo essere il luna park della cultura per tutto il mondo, invece siamo diventati degli ignoranti. E i politici sono i più ignoranti di tutti". Parla così il regista Giovanni Veronesi, pratese di nascita e romano d'adozione, poco incline al compromesso e molto all'invettiva ragionata. Quella che ogni giorno porta avanti con il suo programma radiofonico, in onda su Radio2 con Massimo Cervelli, "Non è un Paese per ...

'Esercito in città? Valutazione politica ma - più Siamo meglio è'. Il questore Failla apre le celebrazioni di San Michele Arcangelo : Ma Arezzo ne ha bisogno? 'Non entro nel merito ha sottolineato Failla E' una questione politica ed io sono responsabile tecnico operativo. Ma, più siamo meglio è'. Ed è sempre in occasione della ...

Roma - Kolarov : 'Tomei più di un allenatore - Siamo fratelli. Sulla crisi e Pellegrini...' : Il difensore della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post derby tra Roma e Lazio In questo momento qual è il significato di una vittoria così nel derby? L'importante era vincere per noi stessi. Anche prima ero convinto che fossimo una squadra ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Siamo delusi - volevamo più del quinto posto”. Ivan Zaytsev : “Ripartiamo dall’entusiasmo” : L’Italia è stata eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile concludendo al quinto posto il proprio cammino iridato. La nostra Nazionale non è riuscita nell’impresa contro la Polonia e si è così dovuta arrendere dopo aver perso nettamente. Di seguito le dichiarazioni di alcuni protagonisti rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Chicco Blengini: “volevamo provarci, sapevamo che sarebbe stato difficile. Questo quinto posto è ...

Roma - Manolas : 'Siamo più forti della Lazio. Il ritiro è servito' : Sul centrocampo composto da Nzonzi e De Rossi: "Hanno dato equilibrio e personalità, sono bravi nel gestire la palla e poi sono due campioni del mondo, hanno la stoffa da leader". Su Santon: "Ha ...

Roma - Manolas : “Siamo più forte della Lazio” : Il recupero di Manolas in difesa e l’idea di avanzare Florenzi sulla linea dei trequartisti che nel 4-2-3-1 agiranno alle spalle di Dzeko. Eusebio Di Francesco mischia le carte e studia come mettere in campo la Roma nel derby contro la Lazio. Tra le soluzioni provate nel corso della rifinitura a Trigoria, dove la squadra resterà a dormire stasera in ritiro, quella di Under in panchina per dare spazio a Florenzi, con Santon confermato ...

Manovra - Fico : “Deficit eccessivo? Siamo una Repubblica forte chiedo a tutti di essere più tranquilli” : “E’ una Manovra che rimane nei parametri europei. E’ un’iniezione di liquidità nell’economia reale che può aiutare i cittadini in difFicoltà. Quando un Paese è stabile e fa crescere lassa economia potrebbe avviarsi un ciclo virtuoso”. Questo il commento al Def del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al Tempio di Adriano a Roma per l’inaugurazione della targa in memoria degli ebrei romani. Il presidente Fico sui dubbi ...

BIMBA SIRIANA STUDIA NELL'IMMONDIZIA/ Halime Cuma - perché non Siamo più come te? : Turchia, la BIMBA SIRIANA che STUDIA nell’immondizia. Il video di Halime Cuma che ha indignato il mondo. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 01:23:00 GMT)NADIA TOFFA/ "Ogni tumore è uguale": non è vero, ma per capirlo ci vuole un po' di tenerezza"come FACCIAMO A CACCIARE SALVINI?"/ Bufera a scuola, ma le vittime sono prof e studenti

Salvini tuona : “Più dicono che Siamo razzisti più noi arriveremo al 51%” : In un comizio tenuto domenica a Udine il ministro dell’Interno ha spiegato ai presenti i vantaggi del decreto sicurezza approvato lunedì dal Consiglio dei ministri Il ministro dell’Interno Salvini domenica 23 settembre 2018 ha tenuto un comizio nella città di Pradamano, in provincia di Udine. Dal palco, il leader della Lega, con alle spalle il simbolo del Carroccio ideato per la sua campagna elettorale, ha arringato la folla e descritto ...

Corinne Clery : "Io e Angelo Costabile ci Siamo lasciati"/ "Non sento più l'amore - non voglio più uomini" : Corinne Clery: "Io e Angelo ci siamo lasciati". L'attrice ha parlato della rottura con il fidanzato: "Non sento l'amore di una volta, non voglio più uomini"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:48:00 GMT)

La Dark Polo Gang fa il grande salto : 'Non Siamo più cani sciolti' : La Dark Polo Gang è cresciuta, cambiata, senza però perdere la sua essenza. Trap Lovers è il primo disco nella formazione a tre del gruppo, 'orfano' di DarkSide , che ha abbandonato dopo i problemi di ...