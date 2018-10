Si preannunciano tempi difficili per Wind Tre | nettamente indietro a Iliad sul 5G

optimaitalia

: Si preannunciano tempi difficili per #WindTre: nettamente indietro a Iliad sul 5G - GioPao9 : Si preannunciano tempi difficili per #WindTre: nettamente indietro a Iliad sul 5G - OptiMagazine : Si preannunciano tempi difficili per #WindTre: nettamente indietro a Iliad sul 5G - new_EconoMIA : Il #Rialzo di STM ha avuto il fiato corto e adesso si preannunciano tempi cupi per chi crede nel titolo - #Borsa… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Si sono di recente concluse le aste per l'assegnazione delle frequenze 5G, cruciali qui in Italia per il mercato mobile, e stando alle notizie che è possibile raccogliere oggi 3 ottobre sidavveroperTre. Almeno per quanto riguarda il confronto con competitors del calibro di, per non parlare di Vodafone e TIM che hanno letteralmente dominato la scena negli ultimi giorni. Il terreno sul quale si daranno battaglia i principali operatori nei prossimi mesi, infatti, ad oggi vedeil doppio brand soggetto alla fusione di inizio 2017. Scopriamo insieme per quale motivo.Stando agli ultimi report sull'argomento, infatti, pare cheTre abbia deciso di accontentarsi di un blocco da 3.700 MHz e uno da 26 GHz. Qualche dettaglio extra? Le offerte riguardanti i blocchi da 700 MHz sono stati vinti proprio da Vodafone, TIM e. ...