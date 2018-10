“Si è prostituita” Gelo in diretta | si parla di Lory Del Santo e finisce malissimo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Lunedì primo ottobre è entrata nella casa del Grande Fratello dopo una serie di polemiche che non sono destinate a placarsi.Delha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip nonostante da poco più di un mese abbia perso il figlio Loren che, a 19 anni, malato di una grave malattia psichiatrica, ha deciso di togliersi la vita. Per la Delnon è la prima volta. Nel 1991 aveva perso un figlio di 4 anni: era il figlio che la showgirl aveva avuto da Eric Clapton che cadde dal balcone. Per la Delè l’ennesima prova atroce, una di quelle cose dalle quali non ci si riprende mai. Però, anche se ormai la sua vita non sarà mai più la stessa, la Delha deciso di andare avanti. Ecco perché ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip: per sentirsi “normale” e per non chiudersi nella solitudine. Ma la sua scelta, come era ovvio, ha diviso l’opinione ...