ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Si chiama Panzironi il nuovo santone televisivo – L’Istantanea di Caporale) è stato pubblicato su Pl… - Noovyis : Un nuovo post (Si chiama Panzironi il nuovo santone televisivo – L’Istantanea di Caporale) è stato pubblicato su Pl… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) È una questione ciclica e attiene alla nostra ansia, al bisogno di credere nella magia perchè la scienza non risolve quel che noi vorremmo fosse bell’e pronto: la ricetta per l’immortalità. Da qualche mese ad ogni ora del giorno e della notte il signor Adriano, capelli fluenti sul collo, fisico asciutto, né giovane né vecchio, garantisce la semi-immortalità. Di pomeriggio o di sera c’è lui, giornalista pubblicista, e sbuca in tv e spiega che seguendo i suoi consigli dietetici la nostra vita si allunga di molti decenni e arriveremo, se tutte le pagine del suo libro (Life 120) e dei connessi beveroni saranno letti e digeriti bene, al trionfante risultato di campare almeno 120 anni, giorno più o giorno meno., trovandosi nell’impiccio, spiega anche che ogni malattia, dall’unghia incarnita al tumore, è tenuta a bada della sua dieta miracolosa e ogni malanno, ...