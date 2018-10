Serie A Sassuolo | lavoro a parte per Duncan | Pegolo e Peluso

Serie A Sassuolo - è il momento di Djuricic : Ha anche girato il mondo. Il serbo, infatti, prima di arrivare in Italia, ha calcato i campi di Grecia, Olanda, Portogallo, Germania, Inghilterra, Belgio, oltre ad aver già esordito in nazionale. ...

Video/ Sassuolo-Milan (1-4) : highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata) : Video Sassuolo Milan (risultato finale 1-4): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mapei Stadium. Kessié, Suso (2) e Castillejo regalano i tre punti a Gattuso.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:07:00 GMT)

Pagelle/ Sassuolo-Milan (1-4) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Le Pagelle di Sassuolo Milan (1-4): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I rossoneri espugnano il Mapei Stadium grazie alla doppietta di Suso che torna a fare la differenza.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:54:00 GMT)

Sassuolo-Milan 1-4 - i rossoneri tornano al successo in Serie A : splendido gol di Kessié - poi Suso e Castillejo : Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I ragazzi di Gattuso hanno trovato la seconda vittoria in campionato e salgono in decima posizione in classifica con 9 punti a referto ma devono ancora recuperare la partita col Genoa, mentre il Sassuolo rimane in quinta piazza e non riesce così a rimanere la solitaria inseguitrice della capolista Juventus (ora i Campioni ...

Posticipo Serie A - Sassuolo-Milan 1-4 : 22.22 Il Milan si risolleva con un autorevole 4-1 in casa del Sassuolo. Gara vivacissima.Traversa di Suso (3'). Kessié si fa respingere sulla linea da Lirola un'occasione d'oro. Bravo Donnarumma su Di Francesco. Poi l'esterno è anticipato da Abate a botta sicura. Al 39' Kessié galoppa dalla sua trequarti e batte Consigli. Nella ripresa dilaga il Milan. Gran sinistro di Suso (50'), poi staffilata di Castillejo (60'). Il gol di Djuricic (68') ...

Serie A - Sassuolo-Milan 0-1 LIVE : intervallo : Nel posticipo del settimo turno di Serie A, il Milan prova a ritrovare il successo dopo tre pareggi consecutivi. L’avversario non è dei migliori per ripartire: il Sassuolo, infatti, è la rivelazione dell’avvio di campionato. De Zerbi torna all’undici che ha battuto l’Empoli, con Locatelli in mezzo e il tridente Berardi-Boateng-Di Francesco davanti. Gattuso sceglie Abate sulla fascia destra difensiva e in attacco, ...

Probabili formazioni/ Sassuolo Milan : quote e ultime novità live. Attenzione a Berardi (Serie A) : Probabili formazioni Sassuolo Milan: quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il posticipo di Serie A (oggi, 7^ giornata)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:56:00 GMT)

Serie A Sassuolo-Milan - probabili formazioni e diretta alle 20.30. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport Serie A e Sky Sport 1. diretta Sassuolo-Milan Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A : Sassuolo Milan - carica De Zerbi : E' cauto, come sempre, e rispettoso dell'avversario Roberto De Zerbi, il condottiero della rivelazione di questo avvio di campionato, alla vigilia del confronto con il Milan. Il suo Sassuolo è terzo, ...

