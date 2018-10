Serie A Genoa | Biraschi operato alla mano

Serie A Genoa - operazione alla mano per Biraschi : GENOVA - Nella mattinata di oggi Davide Biraschi è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi per la frattura della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. L'...

Video/ Frosinone Genoa (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata) : Video Frosinone Genoa (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Benito Stirpe. Piatek devastante: il polacco fa doppietta e il Grifone vola in Serie A(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Serie A - settima giornata : risultati e classifiche (30 settembre). Fiorentina - Torino e Genoa vittoriosi nel pomeriggio : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Il Torino ha sconfitto il Chievo per 1-0 grazie un gol all’88’ di Zaza, bravo ad approfittare del servizio in profondità di Berenguer e a sorprendere Sorrentino col sinistro. La Fiorentina ha surclassato l’Atalanta per 2-0 con le marcature di Veretout su rigore al 62′ (bravo Chiesa a procurarsi il penalty) e Biraghi al ...

Risultati Serie A 7ª giornata – Successi per Torino e Genoa : il VAR decide (in negativo) Fiorentina-Atalanta : Risultati Serie A 7ª giornata: Torino e Genoa si affidano ai bomber, la Fiorentina supera l’Atalanta, ma il VAR non annulla l’assegnazione di un rigore inesistente Dopo la vittoria del Bologna sul Genoa nel lunch match delle 12:30, la 7ª giornata di Serie A prosegue con un tris di match nel pomeriggio. Continua a confermarsi implacabile il solito Piatek che regala l’ennesima gioia al Genoa. Il bomber polacco firma una doppietta ...

Serie A : Genoa trascinato da Piatek - altro flop Frosinone [GALLERY] : 1/46 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Frosinone-Genoa 1-2 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Frosinone-Genoa 0-0 : risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Frosinone-Genoa : formazioni ufficiali e diretta live - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Frosinone - Longo : «Con il Genoa serve l'atteggiamento visto contro la Juventus» : Frosinone - Alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa: "Domani dobbiamo farcela. Sappiamo quanto può essere importante ...

Video/ Genoa Chievo (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 6^ giornata) : Video Genoa Chievo (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 6^ giornata della Serie A. Piatek e Pandev decidono il match al Marassi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:54:00 GMT)

Serie A : il Genoa non sbaglia - Chievo al tappeto grazie a Piatek e Pandev : Prosegue la marcia dei rossoblù, che battono anche i veronesi grazie alle reti di Piatek, 42', e Pandev, 54',

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Genoa-Chievo 2-0 : risultato e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Genoa-Chievo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.