Serena Williams | ' Con mio marito e mia figlia | è un mondo diverso'

Serena Williams a seno nudo contro il cancro : la campionessa canta in topless per beneficenza : In topless per beneficenza. La supercampionessa del tennis mondiale Serena Williams si è spogliata e si è esibita a seno nudo a sostegno di una associazione che si occupa di fare prevenzione per il cancro al seno. Tre settimane dopo la rovente finale degli US Open la regina del tennis mondiale è tornata prepotentemente alla ribalta apparendo senza il top, ma con il petto nascosto dalle sue mani, in un video in cui canta per promuovere lo ...

Tennis e sessimo - Simona Halep controcorrente : “caso Serena Williams? Io non ho mai avuto problemi” : Simona Halep, numero 1 del Tennis femminile, ha commentato la questione sessismo e il caso che ha coinvolto Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante siano passate diverse settimane, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, sono nate diverse discussioni ...

Serena Williams compie 37 anni e dà forfait per Pechino. Torna nel 2019 : L'ex numero uno al mondo è anche la tennista con un monte premi in denaro di oltre 80 milioni di dollari, che la fa schizzare in cima alla classifica delle giocatrici ad aver guadagnato di più nel ...