Se l' Italia va in crisi qui viene giù tutto | in Europa la paura per l' effetto

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Juncker : 'Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia'. Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va ... : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker - in Italia non vorrei crisi greca : ROMA, 1 OTT - "Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l'Italia. Una sola crisi del genere è sufficiente". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue ...

Juncker : 'Rigidi con Italia o fine euro Non vorrei una crisi come in Grecia' Tria : pochi paesi rispettano il patto Il ministro non partecipa ... : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker - in Italia non vorrei crisi greca : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l'Italia. Una sola crisi del genere è sufficiente". Lo ha detto il presidente della ...

Juncker - in Italia non vorrei crisi greca : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l'Italia. Una sola crisi del genere è sufficiente". Lo ha detto il presidente della ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Castagna - crisi e rinascita di un’eccellenza Italiana : sconfitta la vespa cinese - produzione su del 80% in 5 anni : La Castagna italiana torna protagonista dell’autunno. Dopo aver superato una crisi nera, dovuta a un insetto alieno proveniente dalla Cina, il cinipide galligeno del castagno che, nel giro di due decenni, ha portato una riduzione della produzione del 20%. E dopo aver rischiato la scomparsa. Solo una decina di giorni fa Ispra, ricordando i danni fatti dall’insetto, ha pubblicato un rapporto sui metodi per difendere i castagneti dall’attacco ...

F1 - Ecclestone e quella frecciata alla Ferrari : “i motivi della crisi? E’ troppo Italiana” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento di crisi della Ferrari, indicando secondo lui il motivo di questa situazione Bernie Ecclestone non perde occasione per pungere la Ferrari, mettendo il coltello nella piaga apertasi da tre gare a questa parte. L’ex boss della Formula 1 ha provato ad individuare il problema che affligge la Rossa, ricercandolo nella troppa italianità della squadra di ...

Steve Bannon : 'Italiani state attenti - l'Europa vi vuole in crisi' : Attento osservatore della situazione politica italiana, l'ex stratega di Donald Trump e guru del sovranismo internazionale, spiega in una intervista a il Tempo che l' Europa ci vuole in crisi .

Crisi debito Italiano - Una bomba pronta ad esplodere. I motivi : La reazione dei mercati all'indomani della comunicazione delle cifre contenute nel Def ed il contemporaneto aumento dello spread rappresentano spie difficili da non prendere in considerazione.

L'Italia esce dall'Euro? Con la crisi del 2020 gli analisti non lo escludono : Questo causerà effetti negativi sugli investimenti su scala globale, con ripercussioni negative sull'economia internazionale. In Europa i rischi arrivano per buona parte dal fattore "populismo" , ma ...

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue - ma non apriamo crisi con l’Italia. Quando Paese si indebita si impoverisce” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “E’ verosimile che il deficit strutturale dell’Italia aumenterà”, e dopo aver valutato la Manovra abbiamo “diverse risposte”. Ma “la mia riflessione di stamattina è semplice: ...

Censis - Italiani più infelici e impauriti : la colpa è della crisi economica del 2008 : Lo scenario presentato dallo studio condotto dal Censis in collaborazione con Conad descrive come la crisi economica del 2008 abbia portato con sè agli italiani anche una forte crisi sociale caratterizzata da frustrazione, infelicità e capacità a impegnarsi nelle sfide per guadagnare (e meritarsi) un futuro migliore.Continua a leggere