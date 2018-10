Scuola | proposta di legge M5S per nuova materia alle secondarie di primo e secondo grado

Concorsi Scuola ultime notizie : proposta di legge per ‘divieto del requisito minimo per il voto di laurea’ : Una proposta di legge, quella presentata dal Movimento Cinque Stelle, destinata a far discutere. La deputata pentastellata, Maria Pallini, infatti, propone ‘il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei Concorsi pubblici’. Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, l’attuale sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, aveva presentato una proposta analoga. Secondo il ...

Scuola - classi pollaio : pronta la proposta di legge del Movimento 5 Stelle - ecco il testo : La deputata pentastellata Lucia Azzolina ha presentato su Facebook la sua proposta di legge contro le cosiddette ‘classi pollaio‘: nei giorni scorsi l’esponente del Movimento Cinque Stelle è stata aspramente criticata a motivo delle questioni legate alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento e dei diplomati magistrale. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, si legge: ‘ecco la mia proposta di legge ...

Scuola/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti : Bussetti vuole abolire i percorsi abilitanti (Fit) per l'entrata in ruolo. Il problema e che il reclutamento dovrebbe avvenire su base locale. ROBERTO PERSICO risponde a Marco Campione(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:11:00 GMT)SCUOLA/ Stop a formazione iniziale e tirocinio: cosa nasconde il colpo basso di Bussetti, di M. CampioneSCUOLA/ Prima media, come ridare carne alle parole?, di C. Bagnoli

Scuola. Ritardi nelle graduatorie - Villani : 'Burocrazia lumaca danneggia i docenti - la mia proposta' : Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle, componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati: 'I precari che hanno partecipato al concorso FIT bandito nel febbraio ...

Insegnamento della storia dell'arte a Scuola - i pentastellati ripresentano una proposta di legge : Poiché siamo convinti che alla cultura debba essere riservata la stessa importanza dell'economia, della sanità, della sicurezza, della giustizia e dell'istruzione, riteniamo necessario intervenire al ...

Progressione stipendiale - la proposta di Azione Scuola : comunicato : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa pervenutoci in queste ore dall’AssociAzione Nazionale “Azione Scuola“. Il contenuto riguarda la proposta di revisione della tabella di Progressione stipendiale di tutto il personale scolastico, con particolare interesse per la figura dell’insegnante. Ecco il testo integrale del comunicato. proposta di revisione della Progressione stipendiale: il comunicato stampa di Azione ...