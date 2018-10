Scontri tra i tifosi a Napoli | ferito un sostenitore del Liverpool

Venezia-Palermo - Scontri tra tifosi - daspo per 19 : Il questore di Venezia ha emesso 19 daspo per i disordini del 6 giugno 2018, in occasione della partita dei play off di serie B Venezia-Palermo, per durate variabili da un minimo di anni 2 ad un massimo di 8. Si tratta di 14 tifosi palermitani e 5 supporter veneziani. Per quanto riguarda i palermitani, prima della partita, una ventina di ultras, muniti di aste e bandiere, giunti nei pressi dello stadio,hanno tentato uno scontro con alcuni ...

Terremoto e tsunami Indonesia - tra le vittime 34 studenti. Scontri tra polizia e residenti : Ecatombe sull'isola di Sulawesi. I morti sono oltre 1.200, molti di loro saranno sepolti in una gigantesca fossa comune. Ed ora è corsa contro il tempo per mettere in salvo i superstiti della catastrofe, ma la terra continua a tremare: un sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato alle 7.59 ora locale.Continua a leggere

Si riaccende la tensione a Barcellona : Scontri tra la polizia e i separatisti : A Barcellona si riaccende la mobilitazione indipendentista alla vigilia dell’anniversario del referendum “cancellato” da Madrid e per molte ore si scatena una guerriglia urbana a colpi di manganello e polveri colorate: alcuni militanti si sono scontrati con un corteo di nazionalisti e Guardia Civil, mentre la polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, ...

Barcellona - a un anno dal referendum sull’Indipendenza della Catalogna ancora Scontri tra manifestanti e guardia civil : A quasi un anno dal referendum per l’indipendenza della Catalogna, a Barcellona tornano gli scontri tra la guardia civil e un gruppo di militanti: una guerriglia urbana a colpi di manganello e polveri colorate. I Mossos catalani hanno caricato la folla per tre volte, lasciando sul campo diversi contusi, alcuni anche al volto, arrestando due secessionisti. La questura ha dispiegato un numero sostenuto di militari, dal momento che ...

Barcellona - violenti Scontri tra polizia e indipendentisti : Gli agenti sono intervenuti per impedire che i manifestanti attaccassero i poliziotti che marciavano in omaggio agli agenti...

Catalogna - Scontri tra polizia e separatisti a Barcellona : scontri tra agenti di polizia e indipendentisti si sono verificati nel centro di Barcellona dove i separatisti si erano radunati per protestare contro la marcia indetta dalle forze dell’ordine spagnole per chiedere un aumento del salario. Gli incidenti si sono verificati in Via Laietana nella zona di Plaza del Angel....

Le foto degli Scontri tra gli indipendentisti e la polizia catalana - a Barcellona : I Mossos hanno difeso una manifestazione in favore della polizia nazionale, mentre venivano lanciate polvere colorata e vernice The post Le foto degli scontri tra gli indipendentisti e la polizia catalana, a Barcellona appeared first on Il Post.

Gli Scontrini diventano una lotteria a premi : estrazioni mensili e sconti per chi li conserva : Gli scontrini della fortuna. Potrebbe essere questo il titolo della prossima lotteria nazionale, voluta direttamente dal governo M5s-Lega al punto da essere inserita nella Manovra. L'idea non...

Gli Scontrini diventano una lotteria a premi : estrazioni mensili e sconti fiscali per chi li conserva : Gli scontrini della fortuna. Potrebbe essere questo il titolo della prossima lotteria nazionale, voluta direttamente dal governo M5s-Lega al punto da essere inserita nella Manovra. L'idea non è nuova, ...

Indonesia - un morto dopo gli Scontri tra i tifosi di Persija e Persib : campionato sospeso : Un problema grave, che la Federcalcio Indonesiana non è ancora riuscita a risolvere. Decine di morti dagli anni '90 fino ad oggi, la violenza legata al mondo del calcio in Indonesia rappresenta un ostacolo difficile da superare. L'ultimo tragico episodio si è consumato domenica scorsa, fuori dallo stadio di Bandung , dove un tifoso del Persija ...