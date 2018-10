Sci freestyle | Ralph Welponer si è infortunato | stagione finita prima di cominciare

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2018-2019 : Silvia Bertagna quarta a Cardrona - vincono Gaskell e Ragettli : A Cardrona (Nuova Zelanda) è iniziata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina di sci freestyle . Soltanto cinque atlete in gara nella prova femminile, Silva Bertagna ha concluso al quarto posto (31.40). La detentrice della Sfera di Cristallo si è limitata a disputare la prima heat poi non è scesa nelle due successive e così ha preceduto soltanto la canadese Dara Howell (21.20). L’altra canadese Elena Gaskell ha trionfato: grande ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : gli azzurri Welponer e Monteleone eliminati in qualifica a Cardrona : A Cardrona (Nuova Zelanda) è iniziata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Giornata d’apertura riservata alla prima heat di qualificazione che metteva in palio cinque pass per la finale e purtroppo gli azzurri non sono riusciti ad accedere all’atto conclusivo. Ralph Welponer ha chiuso in nona posizione (80.80) mentre Renè Monteleone ha concluso in sedicesima posizione (39.60). Davanti a tutti il ...