Schianto in auto mentre tornano a casa | Olivia muore a 17 anni | feriti i genitori

Dramma a Pisa - auto finisce contro tir in sosta : passeggero di 25 anni muore nello Schianto : La vittima è un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta, ferito gravemente il 23ene al volante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir parcheggiato.Continua a leggere

Matteo muore a 13 anni - «Schianto in bici contro un'auto». La tragedia davanti a tre amici : Incidente e tragedia questo pomeriggio a Quart, vicino ad Aosta, dove un ragazzino di appena 13 anni, Matteo Saulle, è morto dopo uno scontro frontale con un'auto, mentre passeggiava...

Schianto in via Colombo - moto contro auto : Alle 14:45 c'è stato un incidente in via Colombo ad Avellino. Una moto si è schiantata contro un auto che stava svoltando a destra. Ci sono stati attimi di grande paura poiché il centauro, caduto in ...

“Una famiglia distrutta”. Schianto in autostrada un morto e due bambini gravissimi : E’ di un morto e tre feriti gravissimi, tra cui due bambini, il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 19 settembre fra Piacenza e Castelsangiovanni, lungo l’autostrada A21 e che ha coinvolto una famiglia del Torinese. Si tratta dei due nonni, della mamma e di due nipotini che erano tutti a bordo di una Fiat Bravo che, per cause al vaglio della polizia stradale, è uscita di strada all’improvviso, ...

Treviso - scende dall’auto e dimentica di inserire il freno a mano : la moglie a bordo muore nello Schianto : Tragedia in Valdobbiadene: un uomo è sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura, che si trovava in discesa, è andata a schiantarsi contro un guard rail. La moglie, che era ancora a bordo, è morta sul colpo davanti ai suoi occhi. Sul caso indaga la Procura di Treviso.--È sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura è andata a schiantarsi contro il guard rail e la moglie, che si trovava ...

Parabiago - Schianto tra due auto in via Battisti : una si ribalta - ferito intrappolato tra le lamiere : Prima lo schianto tra due auto, una vettura che si ribalta e una persona che resta intrappolata nell'abitacolo. Poi le sirene dei soccorritori. Attimi di paura nella serata di mercoledì 12 settembre ...

Schianto tra tre tir sull’autostrada A13 - disagi e lunghe code nel Ferrarese : L’autostrada A13 è stata chiusa a lungo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna per un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Uno dei tir si è ribaltato riversando sulla strada parte del carico e ostruendo la carreggiata. Due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale.Continua a leggere

Schianto tra auto e camper quattro feriti - una è grave : Una giovane di 25 anni è finita in Rianimazione a Parma, gli altri tre a Carpi L'incidente ieri sera in via Roma. Strada chiusa al traffico per oltre un'ora

Schianto tra due auto e due moto a Cavalese : sei feriti : Cavalese. Terribile Schianto nel pomeriggio in valle di Fiemme: sei i feriti di cui due gravissimi, chiusa la provinciale 232. Lo scontro ha visto coinvolte due auto e due moto che, dalle prime ...

Como - Schianto nella notte con l'auto - morti tre ventenni : estratti da un groviglio di lamiere : schianto nella notte. Tre ragazzi, di 19 e 20 anni, sono morti in un incidente stradale a Guanzate, nel Comasco. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500 su cui viaggiavano insieme ad un quarto ...

Schianto a Modena - auto si ribalta all'incrocio maledetto : nuove proteste : L'intersezione tra le vie Marinuzzi e Scarlatti resta una delle più pericolose di Modena. La segnaletica orizzontale non c'è più. Richieste soluzioni

Auto contro Tir. Tragico Schianto sulla statale. Inutile ogni soccorso : Terribile incidente nel Sannio, in Campania, lungo la Statale 87 che collega Benevento e Campobasso. A perdere la vita marito e moglie originari di Monteprandone, Raffaele Di Pancrazio, 68 anni, e la consorte Pasqualina Partemi. La coppia viaggiava a bordo di una Toyota Prius che si è schiantata contro un Autoarticolato ed è poi finita contro un muro di contenimento. I due anziani, rimasti incastrati tra le lamiere dell’Auto, sono morti ...

Schianto in A4 - furgone contro auto dell'esercito : morti due militari - grave un altro soldato : MEOLO - Schianto sull'autostrada A4, dopo l'entrata di Meolo-Roncade, in direzione Trieste. Alle 11 si sono scontrate una Panda e un furgone: due morti. Si tratta di due militari dell'esercito ...

Tragico Schianto in autostrada - madre di famiglia muore sul colpo : La donna era sulla Nissan Qashqai guidata dal marito Antonio. Di ritorno dalle vacanze sul Gargano, sono rimasti coinvolti...