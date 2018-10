Scatta il soccorso rosso È uno Stato autoritario

ilgiornale

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Per gli intellettuali, la città di Riace era il modello sul quale edificare la nuova Italia. Cosmopolita e, dunque, aperta all'immigrazione. Pronta a percorrere le nuove strade che conducono all'integrazione. Il sindaco Mimmo Lucano, eletto in una lista civica, era l'eroe della sinistra politicamente corretta. La Rai aveva girato una fiction sulle sue imprese, protagonista Beppe Fiorello, mai trasmessa. La rivista Fortune lo aveva inserito nella top list delle cinquanta persone più influenti al mondo. Papa Francesco, paladino dell'accoglienza indiscriminata, aveva scritto a Lucano: "La ammiro per il suo operato nei confronti dei rifugiati". Anche Laura Boldrini si era spesa per Riace e Riace l'aveva ringraziata con la cittadinanza onoraria. Secondo l'ex presidente della Camera, il paese calabrese era "un esempio per tutta l'Italia perché coi suoi progetti di accoglienza dei migranti ...