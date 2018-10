Scaricate in modo illecito più di 10 mila copie del libro di Totti | tutta colpa della

sportfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ildi Francescocircola sul web gratis, la pirateria informatica ha permesso ai tifosi di scaricare ben 10in maniera illecita “A Roma non si parla d’altro. Il‘Un Capitano’ di Francesco, invece che nelle librerie, sta viaggiando da un telefono all’altro attraverso WhatsApp. Pare che i tifosi abbiano scaricato illegalmente ilper non doverlo comprare (il prezzo al pubblico è di 21 euro)”. Così, il settimanale ‘Chi’ , ha reso nota la spiacevole vicenda che sta mettendo a rischio le vendite deldell’ex calciatore giallorosso. Il ricavato dell’opera biografica di, scritta da Paolo Condò, che sarebbe dovuto essere devoluto in beneficenza all’Ospedale Bambin Gesù di Roma, rischia di essere davvero basso. Già 10delsono statea causa del traffico...