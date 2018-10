Savona sul superamento della Fornero | Per ogni pensionato due giovani

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Immigrazione clandestina - altri sei arresti a Savona. E Salvini esulta : "Avanti così" : Sei bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri di Alassio (in provincia di Savona) con l"accusa di favoreggiamento dell"Immigrazione clandestina ed estorsione.La cricca si faceva pagare 6mila euro a persona e in cambio si premurava di far arrivare in Italia propri connazionali. Poi, dopo aver procurato loro i permessi di soggiorno per "motivi umanitari", la banda di malviventi li costringeva a vivere in case sovraffollate e ad avviare ...

Savona sull'UE : 'Il 2019 può essere drammatico per l'Europa' : Paolo Savona non è un ministro come tutti gli altri per il Governo Conte. I più attenti ricorderanno come il primo tentativo di formazione di un Governo Lega - Movimento Cinque Stelle saltò per l'opposizione di Mattarella alla possibilita' che il Ministero dell'Economia potesse essere affidato al professore cagliaritano. Per il Presidente della Repubblica sarebbe stato un nome troppo anti-europeista che avrebbe rischiato di destabilizzare i ...

Le dichiarazioni di Paolo Savona : nessun conflitto sulla manovra : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione televisiva Mezz’ora in più, in onda su Rai3, illustra senza giri di parole la sua idea di Europa. Il ministro non vuole creare inutili allarmismi e auspica che l’Europa intera riprendere la strada della crescita e del progresso, secondo lui troppo spesso bloccate da un’attenzione spasmodica ai vincoli di bilancio su target prefissati (come il ...

Paolo Savona : “Sulla manovra nessun conflitto”/ “Uscita dall'Euro? Bisogna esser pronti a tutto” : Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, è intervenuto a "In mezz'ora in più" dove ha assicurato che il gruppo di lavoro - Conte, Salvini, Di Maio - lavora in grande armonia(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:36:00 GMT)

Sulla manovra non c'è nessun conflitto. Parola di Paolo Savona : L'Italia non è in rotta con l'Europa ma, se la dottrina dell'austerità non verrà attenuata, i rischi di una frattura ci sono. È uno dei passaggi dell'intervento del ministro agli Affari Europei, Paolo Savona, a "In mezz'ora in più", la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai 3, dove Savona ha illustrato il suo piano per far uscire l'Italia dalla crisi ...

Paolo Savona sull'Ue : "È necessario un gruppo dirigente pronto a qualsiasi evenienza" : Se l'Ue dovesse dire "no" all'Italia cosa dovrebbe fare il governo? Per Paolo Savona "spetterà al Parlamento decidere cosa fare ma è necessario un gruppo dirigente pronto a qualsiasi evenienza". Il ministro per gli Affari europei ha spiegato a '1/2 ora in più' che a un "piano B" bisogna essere sempre pronti ma qualsiasi decisione in merito all'Ue: "Non spetta ai tecnici decidere cosa fare ma alla politica"."I 50 miliardi ci ...

Festival "Terre di Bormia" alla "Città sul Mare" di Savona : Domenica 23 settembre pomeriggio si terrà presso il Centro La città sul mare di Savona la prima edizione di Terre di Bormia Festival . Nella meravigliosa cornice dell'edificio Liberty dell'ex centrale ...

Savona - maggioranza spaccata - manca il numero legale sulla commissione su Ata : Una prima commissione consiliare che si prospettava ricca di sorprese e così è stata. Dopo il rinvio di venerdì scorso deciso dalla Lega e da Emiliano Martino del punto dedicato al piano concordato di ...

Savona - Boldrini : ''Salvini condanni il sindaco leghista che mi augurò lo stupro sul web'' : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini, a Savona per il processo nei confronti di Matteo Camiciottoli, il sindaco della Lega che circa un...

Perché sono lugubri i silenzi europei sulle proposte di Paolo Savona : Concludendo sull'Italia, ha affermato che il nostro Presidente del Consiglio, il Ministro dell'economia e quello degli esteri hanno tutti confermato che saranno rispettate le regole sui bilanci ...

Manovra e veleni - Tria resiste sul deficit. E scoppia il caso Savona : Tesoro in trincea, il premier media con l'Ue. Di Maio insiste: "Il reddito di cittadinanza deve partire subito. Non è plausibile rinviarlo fino a luglio 2019"

Euro - ora Savona torna sul piano B : Il cigno nero ha spiegato le sue ali e vola sull'Italia? Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, uno dei pochi politici autorizzato a dare del «tu» a...

Ponte Morandi - 'dalla tragedia di Genova al piano Savona' : l'indiscrezione devastante - una bomba sull'euro : La tragedia del Ponte Morandi di Genova è diventata, dopo le prime ore di sgomento e lacrime, un argomento politico. Di più, un arma in mano agli euroscettici dentro al governo per menare colpi ...