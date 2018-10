Saviano contro Salvini e Pd | ' Italia sta diventando regime | tenere Bossi-Fini un errore'

Blastingnews

: RT @ImolaOggi: RIACE - Saviano contro l'arresto del sindaco immigrofilo: 'Stato autoritario'. Ma l'inchiesta è partita quando il ministro… - SamGibili1 : RT @ImolaOggi: RIACE - Saviano contro l'arresto del sindaco immigrofilo: 'Stato autoritario'. Ma l'inchiesta è partita quando il ministro… - chiccocostini : L'aggressione dei mercati attraverso lo spread, le contumelie di saviano per l'arresto del suo amico sindaco: le elite contro il popolo - assaloni : RT @ImolaOggi: RIACE - Saviano contro l'arresto del sindaco immigrofilo: 'Stato autoritario'. Ma l'inchiesta è partita quando il ministro… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Roberto, da diverso tempo, lodava il modello di integrazione di Riace. Un paese della costa jonica, in provincia di Reggio Calabria, in cui il Sindaco Mimmo Lucano riteneva che i migranti potessero essere la strada per far rinascere un centro abitato che pagava lo spopolamento dettato dall'emigrazione della popolazione autoctona. Un patrimonio da tutelare per lo scrittore napoletano, un modello da non imitare VIDEO per Matteoche, nel recente passato, non ha avuto parolenei confronti del primo cittadino del piccolo comune della Locride. L'arresto di Lucano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è l'ennesimo tavolo su cuipuò esporre il suo totale sostegno al Sindaco, ma anche dove scontrarsi conche, in mattinata, attraverso il suo profilo Facebook aveva lanciato qualche frecciata all'autore di Gomorra e a tutti i buonisti da sempre ...