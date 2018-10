Sarri | “Vogliamo onorare l’Europa League Stasera tiferò Napoli”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Maurizio, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida di Europache si disputerà domani tra il Chelsea e il Vidi: “Non sottovalutiamo l’impegno, servirà giocare bene contro una squadra che nella prima gara è stata un po’ sfortunata. Affrontiamo questa competizione con serietà,è molto importante. Chiaramente pensiamo a tornare in Champions, è la cosa principale al momento, ma teniamo tanto anche ale vogliamo arrivare in fondo. Non so dire se siamo favoriti in questo torneo, non sappiamo ancora quali squadre arriveranno dalla Champions. Ma io ho un obiettivo, sono qui per vincere. Voglio vincere qualcosa e spero di essere in grado di farlo“. Sulla partita ditra Napoli e Liverpool, il tecnico ha dichiarato che tiferà, naturalmente, per i partenopei: “Sicuramente sarà una partita ...