Salvini - Ue? Non alzo toni né calici : ANSA, - ROMA, 3 OTT - La tensione con l'Ue? "Se la smettono di insultare io sono tranquillo. Io non ho mai alzato i toni: non alzo toni e non alzo i calici..non faccio nulla...". Così il vicepremier ...

Manovra - deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino al 2% nel 2021...

Salvini a Saviano : non influenzo procure : 10.33 "Saviano dice Stato autoritario, come se io potessi telefonare alla Guardia di Finanza e dire arrestate Tizio, o arrestate Caio. Pensare che Salvini condizioni il lavoro della Procura è follia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Mattino 5', tornando sull'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano. "Non faccio il giudice, non faccio l'avvocato, e aspetto di capire se qualcuno ha usato male dei soldi e ha tradito la ...

Manovra - Salvini : In Ue vogliono Italia in ginocchio per fare shopping : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Matteo Salvini a Mattino Cinque : "Reddito di cittadinanza anche ai rom italiani - ma solo se 'per bene'" : "Il reddito di cittadinanza andrà agli italiani che hanno come volontà precisa di trovare lavoro. Abbiamo chiesto che vada a chi vuole entrare nel mondo del lavoro. anche ai rom, qualora possiedano la cittadinanza italiana e siano persone per bene. Ci sono rom e rom e solo una minima parte vive nei campi".Lo dice Matteo Salvini a Mattino Cinque rispondendo a una domanda sulla possibilità che anche i rom ricevano il reddito ...

Manovra - deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : È il messaggio che i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno portato al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel gabinetto di guerra convocato

Deficit in calo nel 2020 - così Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : E' il messaggio che i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno portato al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel gabinetto di guerra convocato

Il governo blinda il deficit. Salvini : "La Ue se ne farà una ragione" : Oltre due ore di vertice, per provare ad abbozzare i numeri della manovra del governo del cambiamento. Martedì sera, cinque giorni dopo il via libera del Consiglio dei ministri che ha dato vita a una nota di aggiornamento al Def che ancora non si è vista in Parlamento, Palazzo Chigi è nuovamente teatro del confronto tra le anime dell'esecutivo giallo-verde, con le loro diverse esigenze. E con le preoccupazioni del ministro dell'Economia Giovanni ...

Ue dura sui conti - ma il governo tira dritto. Salvini : «Juncker? Parlo con i sobri». Spread a 302 : Ancora alta tensione sulla linea Roma-Bruxelles. Di fronte alla scelta dell'Italia di innalzare il deficit al 2,4% del Pil nel prossimo triennio, per finanziare misure espansive come il reddito...

Salvini CONTRO JUNCKER : "PARLO SOLO CON PERSONE SOBRIE"/ Di Maio - "è inadatto a fare Presidente Commissione Ue" : SALVINI vs Junker "Chiederò i danni a chi vuole il male dell'Italia". Ultime notizie, i sospetti sullo spread dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione europea(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Latina - ecco quello che il sindaco avrebbe detto a Salvini (se fosse riuscito a incontrarlo) : Sabato sera a Latina a chiudere la festa regionale della Lega è venuto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Ha fatto un po’ aspettare le persone che assiepavano il Parco Falcone-Borsellino, ma dopo il suo comizio, per farsi perdonare e come ormai fa dappertutto, si è messo in posa con chiunque gli chiedesse un selfie. Tanto che il giorno dopo i social erano pieni delle sue immagini. Chapeau! E’ davvero un bravo ...