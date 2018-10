Ue - Salvini : Moscovici parla a vanvera - l'Italia non è razzista : "Moscovici parla a vanvera, in Italia non c'è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai clandestini. Siamo stufi degli insulti che arrivano da Parigi e da Bruxelles". Ad affermarlo è il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Gli italiani hanno scelto un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, ...

Ue - Salvini : Moscovici parla a vanvera - l'Italia non è razzista : 'Moscovici parla a vanvera, in Italia non c'è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai clandestini. Siamo stufi degli ...

MANOVRA - TRIA “CALO DEFICIT DA 2020”/ Ultime notizie Salvini “oggi si chiude Def” : nuove critiche da Moscovici : MANOVRA Economica, Di Maio "DEFICIT al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con TRIA. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Moscovici : Salvini è 'un democratico illiberale' : Roma, 28 set., askanews, - 'In Europa siamo in una crisi esistenziale: di fronte a noi ci sono persone che rimettono in discussione lo stato di diritto, opprimono le minoranze, che non rispettano la ...

Moscovici : Salvini è "un democratico illiberale" : Roma, 28 set., askanews, - "In Europa siamo in una crisi esistenziale: di fronte a noi ci sono persone che rimettono in discussione lo stato di diritto, opprimono le minoranze, che non rispettano la ...

Chi è Pierre Moscovici - il commissario francese che ha fatto infuriare Salvini : Molti anni fa, quando era ancora un ministro di secondo piano, titolare del dicastero dedicato ai rapporti con l’Unione Europea, a Pierre Moscovici venne chiesto quale dovesse essere la nuova Europa che tutti andavano sognando. Lui rispose: “Vogliamo l’Europa del popolo, come dice Tony Blair. Ma la vogliamo grazie alla continuità o ad una rottura traumatica?”. Eccolo qui, Pierre Moscovici: socialista ma liberista, ...

Moscovici : "Italia un problema - in Europa dei piccoli Mussolini" | Salvini : "Si deve sciacquare la bocca" : Il presidente della Bce, Mario Draghi, interviene sull'Italia: "Dopo i danni causati da alcune dichiarazioni politiche, poi modificate a più riprese, ora conteranno "i fatti". Il commissario agli Affari economici bacchetta Roma, Salvini replica duramente.

Salvini : Moscovici si sciacqui bocca prima di parlare di Italia : Roma, 13 set., askanews, - 'Il commissario Ue Moscovici, anziché censurare la sua Francia che respinge gli immigrati a Ventimiglia, ha bombardato la Libia e ha sforato i parametri europei, attacca l'...

Di Maio e Salvini fanno squadra contro Moscovici : Teleborsa, - "Inaccettabile". E' la replica del vicepremier Luigi Di Maio alle parole del Commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici , che ha chiesto all'Italia di essere "credibile" ...

Moscovici : in Italia piccoli Mussolini L'ira di Salvini e Di Maio : Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici torna a parlare dell'Italia come d i un problema all'interno della zona Euro e ha chiesto al governo del nostro Paese un bilancio credibile per ...

Salvini : "Moscovici si sciaqui la bocca" : 17.21 "Il commissario Ue Moscovici, anzichè censurare la sua Francia che respinge gli immigrati a Ventimiglia, ha bombardato la Libia e ha sforato i parametri europei, attacca l'Italia e parla a vanvera di tanti piccoli Mussolini in giro per l'Europa. Si sciaqui la bocca prima di insultare l'Italia,gli italiani e il loro legittimo governo". E' la replica di Salvini al commissario Ue. Poi:"Gli immigrati regolari sono i benvenuti.Il problema è ...

Salvini : Moscovici si sciacqui la bocca : 17.21 "Il commissario Ue Moscovici, anzichè censurare la sua Francia che respinge gli immigrati a Ventimiglia, ha bombardato la Libia e ha sforato i parametri europei, attacca l'Italia e parla a vanvera di tanti piccoli Mussolini in giro per l'Europa. Si sciaqui la bocca prima di insultare l'Italia,gli italiani e il loro legittimo governo". E' la replica di Salvini al commissario Ue. Poi:"Gli immigrati regolari sono i benvenuti.Il problema è ...

Ue : Salvini - Moscovici si sciacqui la bocca prima di insultare : "Il commissario Ue Moscovici, anzichè censurare la sua Francia che respinge gli immigrati a Ventimiglia, ha bombardato la Libia e ha sforato i parametri europei, attacca l'Italia e parla a vanvera di tanti piccoli Mussolini in giro per l'Europa. Si sciacqui la bocca prima di insultare l'Italia, gli Italiani e il loro legittimo governo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini.