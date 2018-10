Salvini insiste su Juncker | Cercatelo ' sobrio' o ' barcollante' su Google

L Anm 'Inopportuni gli attacchi al Csm'. Ma Salvini insiste 'Dopo la nomina di Ermini riforma della giustizia' : Ma le parole di Bonafede, che ha accusato i membri togati del Csm di volere fare politica sono state condannate da Magistratura indipendenza: 'Sono dichiarazioni che denotano una mancanza di rispetto ...

Dopo il voto su Orban - Salvini insiste con le sue diplomazie parallele : a Vienna dall'amico Strache : "Felice di ricambiare qui a Vienna la visita dell'amico vicecancelliere austriaco Heinz-Christian Strache", scrive Matteo Salvini su Facebook titolando così il video che lo ritrae mentre viene ricevuto dall'amico sovranista di Vienna. L'incontro con Strache diventa centrale in questa trasferta viennese del vicepremier leghista, ufficialmente in Austria per il vertice dei ministri dell'Interno europei. Salvini ne approfitta invece per ...

Migranti - Salvini insiste : "Dobbiamo poterli riportare indietro - incontrerò Orban" : Per il ministro dell'Interno lo stallo della nave Diciotti si risolve "con un bell'aereo che arriva da una delle capitali...

Nave Diciotti - Salvini insiste : "Migranti illegali - non scende nessuno" : Il vicepremier non molla: "Fico? Fa l'esatto contrario degli altri grillini". E sfida la procura: "Mi indaghino pure, mi autodenuncio" Salvini: "Processate me. O cambiate ministro o cambiate Paese"

Salvini insiste : “Europa difenda i confini e si prenda i migranti o li riportiamo in Libia” : Il vicepresidente del Consiglio torna sulla vicenda della nave Diciotti e conferma la linea della chiusura a oltranza: "L’Italia ha già fatto la sua parte, e quando è troppo, è troppo". E ribadisce la minaccia di riportare i migranti in Libia nel caso in cui l'Europa non dovesse redistribuirli fra i vari stati.Continua a leggere

Di Maio insiste : 'Revoca concessione ad Autostrade'. Ma Salvini frena : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ore 12.25 Il Governo valuta la concessione della A10 ad Anas. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la revoca ...

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : Tap? Più infrastrutture al Sud | Ma il leghista insiste : si vada avanti : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 agosto : Opere inutili. Salvini insiste per farle - Lezzi (con Toninelli e Di Battista) per azzerarleTap&Tav - il governo fa a botte : Prime crepe Dopo il Tav, governo diviso sul Tap: “Meglio fare strade” Contro Salvini – Toninelli, Di Battista e ora la Lezzi: “Al Sud mancano altre infrastrutture” di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il pistola. “Vicenza, spara dal balcone e prende un operaio immigrato: ‘Miravo al piccione’” (Il Giornale di Vicenza, 27.7). Cioè stava tentando il suicidio. La rimonta. “Felice della vittoria di Simona e ...

Rai - Salvini insiste : "Foa è la persona giusta" : La Commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica, ma la Lega di Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e dunque lo stallo continua, ma oggi, in questa lunga diatriba, è stata scritta un'altra pagina significativa.Riccardo Laganà, che è il consigliere eletto dai dipendenti della Rai, ha scritto una lettera indirizzata alle prime tre cariche dello Stato, ...

Rai - il consigliere Laganà scrive a Mattarella 'Inefficaci gli atti di Foa'. Salvini insiste 'è lui la persona giusta' : ROMA. È il consigliere eletto dai dipendenti Rai, Riccardo Laganà . E ha deciso di sollecitare le istituzioni sullo stallo che ha investito l'azienda dopo il no della commissione parlamentare di ...

