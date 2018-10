Salvini | «Ci vogliono soffiare  le aziende» E attacca ancora Juncker | cercate su

780 euro al mese anche per i rom - Salvini chiarisce : 'Solo se vogliono lavorare' : I 780 euro al mese del reddito di cittadinanza [VIDEO] potranno essere percepiti anche dai rom, purché si tratti di cittadini italiani e di “persone per bene” disposte a cercare lavoro rispettando le regole: parola di Salvini. Secondo il vicepremier leghista, i 780 euro mensili che lo Stato dovrebbe erogare dai primi mesi del 2019 a beneficio di disoccupati e soggetti in difficolta' economiche non verranno distribuiti con criteri discriminatori ...

Salvini : «Ci vogliono soffiare le aziende». E attacca ancora Juncker. Diretta dalla Camera : Il ministro difende la manovra, nega che vi sia stato un dietrofront e torna a criticare il presidente della Commissione Ue: «Cercate su Google Juncker che barcolla...». La replica del portavoce: «Il presidente della Commissione rispetta e ha affetto per l’Italia»

Salvini : "Ci vogliono in ginocchio per soffiarci le aziende italiane" : Matteo Salvini torna alla carica sulla manovra, sulla Ue e su Juncker. In una intervista a Mattino Cinque, il leader della lega Nordo è tornato sulla battuta fatta ieri ("Parlo solo con i sobri") e ha rincarato la dose sul presidente della Commissione Ue: "Questo signore che molti non conoscono è il capo del governo che presiede a 500 milioni di europei e teoricamente è responsabile mio e di chiunque altro. Se andate su Google e digitate ...

780 euro al mese anche per i rom? Salvini chiarisce : 'Solo se vogliono lavorare' : I 780 euro al mese del reddito di cittadinanza potranno essere percepiti anche dai rom, purché si tratti di cittadini italiani e di “persone per bene” disposte a cercare lavoro rispettando le regole: parola di Salvini. Secondo il vicepremier leghista, i 780 euro mensili che lo Stato dovrebbe erogare dai primi mesi del 2019 a beneficio di disoccupati e soggetti in difficoltà economiche non verranno distribuiti con criteri discriminatori di alcun ...

Salvini : «ci vogliono in ginocchio per soffiarci le aziende». E attacca ancora Juncker : «Nell'Ue c'è qualcuno che punta a mettere in ginocchio l'Italia per comprare sottocosto le aziende sane che sono rimaste, qualcuno vuole una Italia debole, precaria, in ginocchio perché poi viene a ...

Salvini : «Ci vogliono soffiare le aziende». E attacca ancora Juncker : «Guardate Google...» : Il ministro difende la manovra, nega che vi sia stato un dietrofront e torna a criticare il presidente della Commissione Ue: «Cercate su Google Juncker che barcolla...»

Manovra - Salvini : In Ue vogliono Italia in ginocchio per fare shopping : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : "Pronti a chiedere i danni ai burocrati europei che vogliono male all'Italia" : Matteo Salvini ha individuato i colpevoli dell'innalzamento dello spread, che stamani aveva superato quota 300. Secondo il ministro dell'Interno è colpa di Juncker e degli altri burocrati europei che vogliono male all'Italia ed è pronto a chiedere i danni. Infatti sui suoi account social, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 ottobre 2018, Salvini ha scritto:"Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far ...

Dl Sicurezza - Salvini : Cei? Avanti con quello che vogliono italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini contro il grattacielo multietnico Hotel House di Porto Recanati : “Va abbattuto - ci vogliono le ruspe” : In visita ufficiale, il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è reacato all'Hotel House di Porto Recanati, grattacielo di 17 piani abitato da 1700 persone per il 90% di origine straniera da tempo al centro di polemiche locali, e ne ha chiesto l'abbattimento: "L'ultima volta mi sono dovuto travestire da imbianchino per arrivarci. Qui servono le ruspe, non c'è altro da fare. Da anni regnano degrado e abusivismo in questo posto".Continua a leggere

Il Movimento 5 Stelle e la Lega sembrano aver trovato una quadra sulla legge di bilancio. come? Rinunciando alle promesse e seguendo le orme di Renzi. STEFANO CINGOLANI