Salute | diabete | i danni agli occhi si scoprono con l’intelligenza artificiale

Salute : carboidrati 'carburante' sicuro anche per atleti con diabete 1 : 'Negli sport di resistenza commenta Elena Gamarra, dell'Endocrinologia, diabetologia e metabolismo della Città della Salute e della scienza San Giovanni Battista 'Le Molinette' di Torino anche per l'...

Salute : il diabete è associato ad un maggior rischio di artrite e osteoporosi : L’artrite è una patologia comune che colpisce 350 milioni di persone nel mondo. L’osteoartrite, causata dai danni alla cartilagine delle articolazioni, è la forma di artrite più comune. Nell’artrite reumatoide, invece, il rivestimento di cartilagine si infiamma a causa della malattia autoimmune che colpisce tutto il corpo. Ora, un nuovo studio, i cui risultati saranno presentati al meeting annuale dell’European Association for the Study of ...

Salute - diabete tipo 1 : i carboidrati “il principale substrato energetico” per gli atleti : Uno studio condotto da giovani ricercatori italiani grazie ad un travel grant della Società Italiana di Diabetologia, presentato al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, ha rilevato che negli sport di resistenza “anche per l’atleta con diabete i carboidrati rappresentano il principale substrato energetico per la massimizzazione della performance“, spiega Elena Gamarra, dell’unità ...

Salute : ingrassare dai 10 anni in su fa aumentare il rischio di diabete tipo 2 : Secondo una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, a Berlino, iniziare a ingrassare dai 10 anni in su aumenterebbe il rischio di diabete di tipo 2. Un team dell’università di Exeter ha indagato se e quanto il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2 da adulti possa essere influenzato dalle variazioni dell’indice di massa corporea dall’età dei 10 anni. Analizzando i dati di ...

Salute : la menopausa precoce aumenta il rischio di diabete tipo 2 : Secondo una ricerca che ha coinvolto circa 200mila donne in post-menopausa, presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, in corso a Berlino, la menopausa precoce (prima dei 40-45 anni) aumenterebbe il rischio di diabete di tipo 2. Bassi livelli di estrogeni sono da tempo legati a un metabolismo difettoso del glucosio, concentrazioni maggiori di zucchero nel sangue, aumento dell’appetito e del grasso ...

Salute : a ottobre controlli in farmacia contro ictus - infarto e diabete : ottobre mese della prevenzione cardiovascolare in farmacia, con controlli gratuiti, in tutta Italia, per prevenire ictus, infarto e diabete. Nelle oltre 630 farmacie della rete italiana di Apoteca Natura riparte la campagna ‘Ci sta a cuore il tuo cuore‘ edizione 2018 per la prevenzione e la diagnosi. I fattori di rischio relativi alle malattie cardiovascolari derivano da attività strettamente legate ad alcuni degli stili di vita ...

Salute - non solo diabete : l’insulina potrebbe essere la nuova cura anche contro le malattie infiammatorie croniche intestinali : Milioni di persone nel mondo assumono l’insulina ogni giorno per curare il diabete. Eppure il diabete sembrerebbe non essere l’unica malattia su cui l’insulina abbia effetto. L’infiammazione cronica intestinale può essere curata in maniera efficace iniettando l’insulina nel retto, secondo i risultati di un nuovo studio condotto su roditori. Lo studio, pubblicato su Journal of Crohn’s and Colitis, è una collaborazione tra i dipartimenti ...

Salute : dormire male causa diabete e obesità : Chi dorme meno di 6-7 ore per notte ha un più elevato rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e di andare incontro a un eccessivo aumento di peso. Lo afferma Stefano Genovese, Responsabile della Diabetologia al Centro Cardiologico Monzino di Milano, in occasione del 2/o Congresso nazionale Onda, Osservatorio nazionale sulla Salute della donna dedicato all’importanza del sonno e alla vita di coppia. “Il sonno – argomenta ...

Salute : gli integratori di olio di pesce prevengono davvero infarti e ictus nei pazienti con diabete? : In studi osservazionali, un maggior consumo di pesce è associato a rischi minori di coronaropatie e ictus, ma precedenti studi non sono stati in grado di dimostrare che assumere integratori di olio di pesce contenenti acidi grassi omega-3 riduca il rischio di avere eventi cardiovascolari. Per questo, tra il 2005 e il 2011, i ricercatori dello studio ASCEND hanno assegnato a 15.480 pazienti con diabete, ma senza malattie cardiovascolari, un ...

Salute - prediabete : la “preferenza per la sera” e la mancanza di sonno sono associati ad un maggior rischio di diabete : Il prediabete è una condizione in cui i livelli di glicemia sono più alti del normale ma non abbastanza da essere diabete di tipo 2. Senza modifiche alla dieta e all’attività fisica, i pazienti con prediabete corrono l’alto rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. La mancanza di sonno a sufficienza è stata già precedentemente collegata ad un maggior rischio di numerose condizioni di Salute, inclusi obesità e diabete, e può letteralmente ...