Salute | carboidrati ' carburante' sicuro anche per atleti con diabete 1

Salute - diabete tipo 1 : i carboidrati “il principale substrato energetico” per gli atleti : Uno studio condotto da giovani ricercatori italiani grazie ad un travel grant della Società Italiana di Diabetologia, presentato al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete , ha rilevato che negli sport di resistenza “anche per l’atleta con diabete i carboidrati rappresentano il principale substrato energetico per la massimizzazione della performance“, spiega Elena Gamarra, dell’unità ...

Carboidrati migliorano la Salute e favoriscono la perdita di peso secondo ricerca USA : L'indagine scientifica condotta dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine ha dimostrato, attraverso un'analisi clinica randomizzata della durata di 16 settimane, che non bisogna temere i Carboidrati nella dieta poichè sono 'carburante salutare' per il nostro organismo. Gli alimenti ricchi di zuccheri complessi come amido e fibre, poveri di grassi e di proteine sono fonte di energia per il metabolismo e l'attività ...