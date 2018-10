Salone di Ginevra - Presentato il manifesto delledizione 2019

quattroruote

: Presentate al Salone dell’Auto di Ginevra 2018, le A110 Pure e Légende arricchiscono la gamma di Alpine. Queste due… - Marco_Fossa : Presentate al Salone dell’Auto di Ginevra 2018, le A110 Pure e Légende arricchiscono la gamma di Alpine. Queste due… - arocco1992 : BMW X4: prova in anteprima del SUV Coupè connesso, tecnologico e divertente BMW X4 2019 aveva fatto il suo debutt… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il comitato del Geneva International Motor Show (GIMS), che avrà luogo nella capitale svizzera dal 7 al 17 marzo, ha svelato la nuova affiche della manifestazione: nel, un bolide di fantasia emerge da unanimazione, che ricorda una colata. Ne risulta unauto che identifica la dinamica frizzante dele quella dei nostri Espositori", spiega André Hefti, il direttore generale. "Perché questi ultimi presentano ogni anno oltre 100 novità nei campi della tecnologia, del design, della sicurezza e del confort.Gli espositori. E mentre noi vi raccontiamo le novità deldi Parigi, sappiamo già che tutti i grandi marchi si esibiranno aldi, fatta eccezione per la Ford e le altre Case già assenti alledizione 2018. Il brand Volvo non avrà un suo stand, ma il gruppo sarà presente in unarea espositiva più grande con il marchio Polestar. Tra gli ...