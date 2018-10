Ryder Cup | le scuse di Tiger Woods | ' Io responsabile della sconfitta Usa'

Ryder Cup - Tiger Woods : 'Sono il responsabile della sconfitta Usa' : ROMA - ' Ho regalato 4 punti alla squadra europea e sono una delle ragioni del fallimento degli Stati Uniti in Ryder Cup '. Come solo i veri leader sanno fare, Tiger Woods si prende le responsabilità ...

Star Ryder Cup in gara al Dunhill Links : ROMA, 03 OTT - L'European Tour torna con uno dei tornei più innovativi, l'Alfred Dunhill Links Championship. In Scozia, 4-7 ottobre,, sui tre percorsi dell'Old Course di St. Andrews, Carnoustie e ...

Star Ryder Cup in gara al Dunhill Links : Andrews, Carnoustie e Kingsbarns, tra i più famosi al mondo, la rassegna si svolgerà con formula pro am , un pro e un dilettante, all'insegna dello spettacolo, con il taglio che arriverà dopo 54 ...

Ryder Cup 2018 : il video motivazionale che ha fatto vincere l'Europa : C'era una volta Al Pacino, che 'In ogni maledetta domenica' motivava i suoi giocatori con un discorso passato alla storia del cinema e dello sport. Nell'epoca digital, Thomas Bjorn ha scelto un video , appositamente realizzato dal Comitato Europeo di Ryder Cup, per dare la carica ai suoi giocatori in vista dell'appuntamento che si è tenuto ...

Ryder Cup - la spettatrice colpita da Koepka ha perso l'uso dell'occhio : In un primo momento sembrava che l'incidente alla Ryder Cup si fosse risolto senza gravi conseguenze per Corine Ramande , la spettatrice che venerdì è stata colpita per errore in pieno volto dal tiro ...

Ryder Cup - la tifosa colpita da Koepka ha perso l’uso dell’occhio destro : “adesso denuncio” : Ryder Cup, la donna colpita al volto da Koepka ha perso l’uso dell’occhio destro ed ora minaccia di denunciare gli organizzatori “Il mio bulbo oculare è praticamente esploso”. La donna che è stata colpita da una pallina durante l’ultima Ryder Cup, ha raccontato così l’accaduto. Quel colpo le ha provocato un grave danno, la perdita dell’uso dell’occhio destro, ed ora minaccia di denunciare gli ...

Francesco Molinari a letto con la Ryder Cup scherza con Fleetwood : Roma, 1 ott., askanews, - Francesco Molinari nel letto con sotto il braccio la Ryder Cup. Al suo fianco l'amico e collega Tommy Fleetwood. Proprio quest'ultimo chiede all'italiano: 'Quanto è stato ...

Ryder Cup di golf - il capitano dell’Europa Thomas Bjorn dovrà tatuarsi per “scommessa” dopo la vittoria : Thomas Bjorn, capitano dell’Europa nella Ryder Cup di golf, si tatuerà come da accordo con i componenti del suo team Il capitano della squadra europea della Ryder Cup di golf, Thomas Bjorn, ha preso molte buone decisioni durante il fine settimana, ma c’è ne è una che lo perseguiterà per sempre. Il danese ha promesso, prima dell’inizio del torneo, che si sarebbe fatto un tatuaggio se l’Europa avesse sconfitto gli ...

FRANCESCO MOLINARI - IL GOLFISTA TORINESE NELLA LEGGENDA/ Video - vince Ryder Cup : siparietto a letto col trofeo : Il Video di FRANCESCO MOLINARI, entrato NELLA LEGGENDA del golf: è diventato il primo GOLFISTA NELLA stortia a vincere cinque match in una singola edizione della prestigiosa Ryder Cup

Francesco Molinari/ Video - il golfista torinese nella leggenda : vince la Ryder Cup con un record assoluto : Il Video di Francesco Molinari, entrato nella leggenda del golf: è diventato il primo golfista nella stortia a vincere cinque match in una singola edizione della prestigiosa Ryder Cup

Fleetwood e Molinari - la "storia d'amore" che ha portato l'Europa al trionfo in RyderCup : L'ultimo video li mostra a letto, dopo il trionfo in RyderCup contro gli Stati Uniti: Tommy Fleetwood a petto nudo e Francesco Molinari con sotto al braccio la piccola ma preziosa coppa. Una scena, pubblicata dal profilo Facebook del team Europa, che riassume alla perfezione la bromance, l'amore tra i due amici che hanno vinto 4 doppi su 4, con l'italiano che è poi riuscito a completare la cinquina (il primo europeo nella storia a farlo) ...

Ryder Cup - l'Equipe dedica le prime 8 pagine all'eurovittoria : PARIGI - 'L'unione fa la forza' . Questo il grande titolo sulla prima pagina de l'Equipe, che si staglia su una grande foto dell'esultanza del team Europa per la conquista della Ryder Cup di golf . ...

Ryder Cup 2018 : le pagelle. Francesco Molinari mostruoso - ma un po’ tutta l’Europa è andata bene. Decisamente male il Team USA : Si è conclusa col netto successo dell’Europa la Ryder Cup 2018. Il 17,5-10,5 con cui la squadra del Vecchio Continente ha nettamente superato gli USA ha un volto principale, quello di un Francesco Molinari diventato anche in questi tre giorni protagonista di rilievo del golf mondiale. Andiamo, però, a dare alcuni voti alla Ryder dei giocatori di Europa e Stati Uniti. EUROPA Francesco Molinari – 10. Cos’altro si può dare a un ...

Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari imprime la sua impronta nella leggenda e guida alla vittoria un’Europa straripante : Francesco Molinari è nella storia del golf. Questo è lo straordinario riscontro della Ryder Cup 2018, che ha arriso all’Europa ma soprattutto ha costituito un punto di svolta per la carriera di un atleta che entra di diritto nella leggenda della competizione più affascinante, realizzando un record praticamente imbattibile. Molinari ha vinto tutti e 5 gli incontri che ha disputato sul par 72 del Le Golf National di ...