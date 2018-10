Rugby – Dario Chistolini e i segreti del ruolo di pilone destro

Calendario Test Match Rugby Novembre 2018 : le date e gli orari di tutte le partite. Il programma completo : Arriva l’autunno e ci avviciniamo all’ultimo appuntamento dell’anno dedicato alle nazionali di Rugby. A Novembre vanno in scena gli ormai tradizionali Test Match, le amichevoli internazionali che coinvolgono praticamente tutto il globo. C’è davvero tanta attesa, soprattutto in casa Italia, con gli azzurri che attendono a Roma gli All Blacks neozelandesi. Andiamo a scoprire le date e il programma completo di tutte le ...

Rugby - ufficializzato il calendario del Campionato Nazionale di Serie C : si comincia il 14 ottobre : Saranno 102 le squadre inserite in otto gironi, le prime classificate saranno promosse al prossimo Campionato di Serie B La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie C Girone 1, al via il prossimo 14 ottobre. Centodue squadre ai nastri di partenza, suddivise in otto gironi che si contenderanno le otto promozioni messe in palio per disputare la stagione sportiva 2019/2020 inserite ...

Rugby – Continental Shield - ufficializzato il calendario dell’edizione 2018/2019 : Alcuni club da Italia, Georgia e Belgio si affronteranno nel Continental Shield 2018/19 da cui potranno ambire ad aggiudicarsi un pregiato posto nella Challenge Cup Quattro rappresentanze del Campionato Italiano di Eccellenza – Argos Rugby Petrarca, Pataro Calvisano, Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e GS Fiamme Oro Rugby – saranno affiancate dai RC Locomotive Tbilisi della Georgia e dai rappresentanti belgi del Belgium Rugby Barbarians XV, in ...

Rugby – Coppa Italia : ufficializzato il calendario 2018/19 : ufficializzato il calendario 2018/19 di Coppa Italia di Rugby La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario della Coppa Italia 2018/19 al via nel weekend 13/14 Ottobre. Rispetto alla stagione passata, con sei squadre a contendersi la Coppa, saranno otto le compagini che proveranno ad aggiudicarsi il primo titolo stagionale che nel Febbraio 2018 si è aggiudicato il Lafert San Donà nella sua ultima denominazione come Trofeo ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : il calendario - le date e le partite dell’Italia : Siamo ad agosto, a breve ripartiranno campionati sia a livello italiano che continentale per il mondo del Rugby, ma si inizia già a pensare in grande in chiave nazionale. Il prossimo appuntamento per la squadra guidata da Conor O’Shea saranno ovviamente i Test Match di novembre, dove gli azzurri disputeranno quattro in contri per prepararsi al meglio al 2019, anno fondamentale con Sei Nazioni e Mondiali. Andiamo a scoprire il calendario ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - programma - orari e tv. Tutti gli appuntamenti e le partite dell’Italia : Dopo i test match autunnali, tra febbraio e metà marzo 2019 scatterà il Sei Nazioni di rugby: all’Italia quest’anno toccheranno soltanto due trasferte, in Scozia, in apertura di torneo, ed in Inghilterra, nella quarta giornata. Tre, dunque, le gare interne: contro Galles ed Irlanda alla seconda e terza giornata, intervallate da una settimana di riposo, ed in chiusura contro la Francia. Tutte le gare interne della Nazionale si ...

Rugby – European Professional Club Rugby : il calendario ufficiale della Challenge Cup : Il calendario della European Professional Club Rugby Challenge Cup: esordio in Inghilterra per le Zebre ad Ottobre L’European Professional Club Rugby, ente che organizza le coppe europee di Rugby, ha reso noto il calendario delle due competizioni europee che vedono le 40 migliori squadre del vecchio continente sfidarsi a partire da metà Ottobre. Le Zebre per la quarta volta nella loro storia sono inserite nella Challenge Cup competizione ...

Rugby - definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/2019 : si parte il 14 ottobre : Il Campionato Italiano di serie B di Rugby inizierà il 14 ottobre, definito il calendario dei quattro gironi La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/19 al via il prossimo 14 ottobre. Quattro le promozioni in palio in serie A. In luogo dell’Amatori Rugby Alghero, ripescato in serie A, sulla base dei regolamenti vigenti la FIR ha disposto il ripescaggio della Società Rugby Varese ...

Rugby – Serie A femminile : il calendario ufficiale del campionato 2018-19 : Serie A femminile: ufficializzato il calendario del campionato 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del campionato Italiano di Serie A femminile 2018/19 al via il prossimo 7 ottobre. Venti squadre si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia. Suddivise su base territoriale in due gironi da dieci squadre ciascuno, le venti formazioni si affronteranno con girone all’italiana e partite di andata e ritorno ...

Rugby – Serie A : la Commissione Organizzatrice Gare ha ufficializzato il Calendario 2018-19 : Serie A: ufficializzato il Calendario del campionato 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il Calendario del Campionato Italiano di Serie A 2018/19 al via il prossimo 14 ottobre. Trenta squadre si contenderanno il Titolo in palio e le due promozioni al Campionato Italiano TOP12 2019/20. Rispetto alla scorsa stagione, dove figuravano ventiquattro squadre, la Serie A 2018/19 sarà composta da 30 squadre divise in tre gironi. ...

Rugby – Campionato italiano TOP 12 : ufficializzato il calendario 2018/19 : Campionato italiano TOP 12: svelato oggi il calendario ufficiale della nuova stagione 2018/19 La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato italiano TOP 12 per la stagione 2018/19, al via nel weekend 15/16 settembre. A dare il via alla stagione del massimo Campionato rugbistico italiano, nella nuova formula a 12 squadre, saranno i campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Rugby che come da ...

Rugby - il calendario del Guinness Pro14 2018-19 : Nel calendario del Guinness Pro14 2018-19 il match d’inizio stagione delle Zebre è quello in programma il primo settembre a Parma Sei settimane dividono le Zebre dall’inizio della stagione agonistica 2018/19 al via il 1 Settembre 2018. Quest’oggi il Guinness Pro14 –ente organizzatore del torneo internazionale che vedrà i bianconeri al via per la loro settima volta- ha ufficializzato il calendario delle 21 sfide stagionali completo di ...