Ronaldo respinge le accuse di stupro | “Crimine abominevole contrario a ciò in cui credo”

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) “Nego fermamente leche mi hanno rivolto. Loè un criminea tutto ciò che sono e in cui credo”. Cosìsi è difeso sui social dopo l’ultima puntata dello scandalo che lo vede accusato di aver violentato una giovane ragazza nel luglio del 2009. I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano(@Cristiano) 3 ottobre 2018 E sulle indagini, riaperte dopo che la ragazza si è confidata con il settimanale tedesco Der Spiegel, il calciatore è tranquillo: “Aspetterò con serenità l’esito di qualsiasi tipo di indagine perché nulla pesa sulla mia coscienza”. My clear conscious ...